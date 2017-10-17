В Магадане подростки и их взрослый подельник осуждены за тройное убийство

Двое несовершеннолетних и их
23-летний сообщник получили сроки за убийства двух незнакомцев и женщины, которая стала свидетельницей расправы над мужчинами.
Магаданский областной суд признал двух подростков 16 и 17 лет и их взрослого подельника виновными в тройном убийстве и покушении на четвертое. Все трое получили сроки за преступление, совершенное в середине марта 2017 года. Все началось со словесной перепалки с тремя незнакомцами, после которой юноши и их взрослый товарищ решили проучить обидчиков.
Как сообщается на сайте регионального Следственного управления СКР, злоумышленники избили мужчин руками и ногами, а также попавшимися под руку тяжелыми предметами. Пока один подросток с 23-летним приятелем наносили побои, второй юноша снимал эти зверства на видеокамеру сотового телефона и цинично комментировал происходящее.
Когда стало понятно, что жертвы не сопротивляются, 23-летний подсудимый решил их убить. В результате двое потерпевших скончались от ножевых ранений, третий выжил и попал в больницу с тяжелыми травмами.
Женщину, ставшую свидетельницей преступления, юноши и их взрослый товарищ решили убить. Они заманили ее в безлюдное место, сначала попытались задушить, затем жестоко избили ногами и руками, а потом 23-летний подсудимый несколько раз ударил жертву шлакоблочным кирпичом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело убийцы спрятали в металлическом контейнере. Останки удалось найти только через несколько дней.
Одного подростка суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, второго — к 8 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Их взрослый подельник приговорен к 23 годам колонии строгого режима.
Как сообщается на сайте регионального Следственного управления СКР, злоумышленники избили мужчин руками и ногами, а также попавшимися под руку тяжелыми предметами. Пока один подросток с 23-летним приятелем наносили побои, второй юноша снимал эти зверства на видеокамеру сотового телефона и цинично комментировал происходящее.
Когда стало понятно, что жертвы не сопротивляются, 23-летний подсудимый решил их убить. В результате двое потерпевших скончались от ножевых ранений, третий выжил и попал в больницу с тяжелыми травмами.
Женщину, ставшую свидетельницей преступления, юноши и их взрослый товарищ решили убить. Они заманили ее в безлюдное место, сначала попытались задушить, затем жестоко избили ногами и руками, а потом 23-летний подсудимый несколько раз ударил жертву шлакоблочным кирпичом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело убийцы спрятали в металлическом контейнере. Останки удалось найти только через несколько дней.
Одного подростка суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, второго — к 8 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Их взрослый подельник приговорен к 23 годам колонии строгого режима.
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