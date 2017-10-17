В Барнауле пьяный водитель Lexus насмерть сбил двух пешеходов

Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое устроил в Индустриальном районе Барнаула пьяный автомобилист без водительских прав.
Трагедия произошла на Трактовой улице. Как сообщается на сайте «Комсомольской правды», водитель автомобиля Lexus GS300 сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Под колесами японской машины погибли двое граждан 46 и 27 лет.
Полицейские выяснили, что за рулем иномарки мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом прав на управление транспортным средством у него не было. В отношении водителя составлен административный протокол.
Полицейские выяснили, что за рулем иномарки мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом прав на управление транспортным средством у него не было. В отношении водителя составлен административный протокол.
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