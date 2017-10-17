Мертвого тигренка нашли около заказника в Хабаровском крае

Лесничий обнаружил тело амурского тигренка неподалеку от регионального заказника «Бирский» в Хабаровском крае.

Причины смерти животного установит экспертиза, сообщил во вторник центр «Амурский тигр», специалисты которого работали на месте происшествия.



Из сообщения «Амурского тигра»: «Есть две основные версии. Тигрица вела тигрят или тигренка из логова в другое место, но люди или собаки могли ее напугать, и тигренок, отстав от матери, оказавшись один на один с природой, потратив все свои силы на поиски, умер от истощения. Второй вариант: тигрица покинула логово и не вернулась, потому что решила отказаться от малыша, либо с ней приключалась беда. Отчасти пролить свет на то, что же в действительности случилось, поможет вскрытие».



По словам директора центра Сергея Арамилева, и в дикой природе, и при содержании в неволе матери-тигрицы иногда отказываются от своего потомства по собственной инициативе.



Сергей Арамилев: «Чаще же бывают другие причины, когда в силу внешнего воздействия тигрица вынуждена оставить тигренка, спасая себя или других тигрят. В таком возрасте тигренок кормится молоком и, разумеется, оставшись без матери даже на непродолжительное время, погибает».



Отмечается, что при визуальном осмотре тела тигренка признаков огнестрельных ранений обнаружено не было, как и следов присутствия на месте происшествия человека.