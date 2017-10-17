Синоптики предупреждают москвичей о дождливой погоде с сильным ветром

В Москве и Подмосковье ожидается прохладная погода с дождем и порывистым ветром. Гидрометцентр России объявил во вторник желтый уровень погодной опасности.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, «степень интенсивности опасных явлений — желтый, погода потенциально опасна». Синоптики обещают сегодня облачную погоду, местами небольшой дождь, западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать 12–17 метров в секунду. Днем в столице воздух прогреется до 10–12 градусов выше нуля, по области — до 8–13 градусов тепла.
В среду характер погоды не изменится, будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. Ночью в Москве столбики термометров покажут плюс 4–6 градусов, в Подмосковье — 2–7 выше нуля. Днем в столице потеплеет до плюс 11–13 градусов, по области ожидается плюс 9–14 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду с порывами до 13–18 метров в секунду.
В среду характер погоды не изменится, будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. Ночью в Москве столбики термометров покажут плюс 4–6 градусов, в Подмосковье — 2–7 выше нуля. Днем в столице потеплеет до плюс 11–13 градусов, по области ожидается плюс 9–14 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду с порывами до 13–18 метров в секунду.
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