Суд Испании постановил арестовать лидеров движения за независимость Каталонии

Двоих лидеров каталонского движения за независимость испанский суд постановил арестовать по обвинению в призывах к мятежу. Судя по всему, так квалифицировали недавний референдум об отделении автономии. При этом главу полиции мятежного региона заключать под стражу не стали.
Сейчас в отношении Хосепа Траперо действует ряд ограничений. У него изъят паспорт, он не может покидать пределы Испании. Тюремного заключения в отношении главного полицейского Каталонии требовала Национальная прокуратура Испании. Траперо также обвиняется в предполагаемом участии в мятеже.
Лидеру Каталонии дали ровно трое суток, чтобы он представил объяснения официальному Мадриду. Глава женералитета автономии Карлес Пучдемон до сих пор уходит от ответа на вопрос, что же на самом деле означает декларация о независимости, подписанная на прошлой неделе.
Разъяснения Пучдемон может дать в столице королевства, куда его уже пригласил испанский премьер. Если же он проигнорирует эти требования, Мадрид оставляет за собой право применить статью конституции, которая позволяет вообще приостановить самоуправление в Каталонии.
Лидеру Каталонии дали ровно трое суток, чтобы он представил объяснения официальному Мадриду. Глава женералитета автономии Карлес Пучдемон до сих пор уходит от ответа на вопрос, что же на самом деле означает декларация о независимости, подписанная на прошлой неделе.
Разъяснения Пучдемон может дать в столице королевства, куда его уже пригласил испанский премьер. Если же он проигнорирует эти требования, Мадрид оставляет за собой право применить статью конституции, которая позволяет вообще приостановить самоуправление в Каталонии.
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