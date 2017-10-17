В Севастополе заложили капсулу с посланием для молодежи 2067 года

В Севастополе участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов заложили капсулу с посланием для потомков. Над текстом письма работали десятки человек, приехавших в Крым почти из 30 стран.

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Севастополь

В торжественной церемонии принял участие губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Участники призвали будущее поколение, которое прочтет послание через 50 лет, укреплять дружбу народов, а также остановить войны и расизм.



Люба Зидан, участница из Иордании: «Я счастлива как никогда от того, что я здесь. И что именно меня выбрали опустить капсулу. Это потрясающе. Спасибо вам за все, за гостеприимство и организацию. Это было для меня приятным сюрпризом. Здесь все здорово и сделано с любовью. Здесь собрались прекрасные люди. Что еще сказать, я вошла в историю».



В Севастополе студенты из Европы, США, Канады и Австралии провели три дня. После этого участники отправились в Сочи на главную программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов.