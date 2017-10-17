«Канцлер с лицом ребенка»: чем прославился Себастьян Курц

Самая громкая новость, которую обсуждает весь Старый Свет, — это итог досрочных парламентских выборов в Австрии, безоговорочную победу на которых одержал лидер Народной партии и действующий министр иностранных дел страны Себастьян Курц.
Он прославился на весь мир своей жесткой позицией относительно мигрантов и возрастом. «Канцлер с лицом ребенка», «политический вундеркинд». На протяжении всей политической карьеры Курца журналисты вовсю острословили, чтобы описать этого «молодого и перспективного», с периодически краснеющим от волнения лицом и непропорционально большими ушами.
Курц, так и не закончив юридический факультет, в 27 лет стал главой МИД Австрии. Он на выборах в земский парламент придумал для своей партии слоган «Черный — это круто», арендовал черный внедорожник и раздавал черные презервативы. И ведь эти выборы он выиграл. А сейчас Себастьян Курц — самый молодой, среди лидеров европейских стран.
В отличие от возраста и внешнего вида, политику Курца незрелой не назовешь. Он не боялся открыто критиковать Ангелу Меркель за миграционное законодательство, постоянно выступает за сокращение социальных выплат иностранцам.
Как председатель ОБСЕ Курц высказывался за ослабление и постепенное снятие санкций с России. Этот вопрос он, в частности, обсуждал и на недавней встрече с Сергеем Лавровым. И, как отметили эксперты, на встрече с более молодым коллегой наш министр нехарактерно много улыбался.
Курц, так и не закончив юридический факультет, в 27 лет стал главой МИД Австрии. Он на выборах в земский парламент придумал для своей партии слоган «Черный — это круто», арендовал черный внедорожник и раздавал черные презервативы. И ведь эти выборы он выиграл. А сейчас Себастьян Курц — самый молодой, среди лидеров европейских стран.
В отличие от возраста и внешнего вида, политику Курца незрелой не назовешь. Он не боялся открыто критиковать Ангелу Меркель за миграционное законодательство, постоянно выступает за сокращение социальных выплат иностранцам.
Как председатель ОБСЕ Курц высказывался за ослабление и постепенное снятие санкций с России. Этот вопрос он, в частности, обсуждал и на недавней встрече с Сергеем Лавровым. И, как отметили эксперты, на встрече с более молодым коллегой наш министр нехарактерно много улыбался.
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