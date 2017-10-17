Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

Росстат опубликовал рейтинг регионов с самой высокой смертностью от алкогольных отравлений. Общее по России число за год снизилось. При этом в регионах с самым высоким потреблением на душу населения — в Магадане и на Сахалине — смертность оказалась нулевой.

Сомнительное лидерство — у Кировской и Ярославской областей, замыкает тройку Республика Марий Эл.



Традиционно низкие показатели по всему, что связано с алкоголем, — у Дагестана и Ингушетии, а также у Ханты-Мансийского округа.



В список регионов, где смертность от отравлений нулевая, вместе с Магаданом и Сахалином вошли также Калмыкия, Чечня, Астраханская и Ростовская области, а также Хабаровский край.