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    Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью от алкоголя. алкоголь, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРосстат назвал регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

    Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

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    Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

    Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

    Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

      Росстат опубликовал рейтинг регионов с самой высокой смертностью от алкогольных отравлений. Общее по России число за год снизилось. При этом в регионах с самым высоким потреблением на душу населения — в Магадане и на Сахалине — смертность оказалась нулевой.

      Сомнительное лидерство — у Кировской и Ярославской областей, замыкает тройку Республика Марий Эл.

      Традиционно низкие показатели по всему, что связано с алкоголем, — у Дагестана и Ингушетии, а также у Ханты-Мансийского округа.

      В список регионов, где смертность от отравлений нулевая, вместе с Магаданом и Сахалином вошли также Калмыкия, Чечня, Астраханская и Ростовская области, а также Хабаровский край.

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