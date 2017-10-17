Тромбы замедленного действия: что известно о погубившей Дмитрия Марьянова болезни

Причина внезапной и ранней смерти популярного актера Дмитрия Марьянова только на первый взгляд кажется
чем-то из ряда вон выходящим. Ведь только за последние несколько дней — сразу несколько громких смертей от тромбоза.
Напомним, 7 октября в столичной клинике скончался спортивный директор питерского «Зенита» Константин Сарсания. Четыре дня назад в Грузии не стало актрисы Лики Кавжарадзе, которую в СССР называли иконой красоты. А в Воронеже оторвавшийся тромб убил восьмиклассника на уроке физкультуры.
Как узнать, кто из нас находится в зоне риска? И есть ли шанс спастись, если все уже случилось и счет идет на минуты?
Большинство людей и не догадываются, что они находятся в смертельной опасности. Болезнь коварна и внезапна, а в рейтинге причин смерти она многие годы на первых строчках. Только вчера был здоров — так почти всегда говорят о жертвах недуга. А фраза «оторвался тромб» звучит как приведенный в исполнение приговор.
Тромб может сформироваться за несколько минут. Иногда это занимание несколько часов. Бывает, что несколько суток. Кровь, если она не течет, сворачивается. Например, порежешь руку, и очень быстро на ране образуется сгусток. Иначе никакой крови в организме бы и не осталось. Но сосуды повреждаются не только снаружи, но и внутри, и тогда защита начинает работать во вред. Сгусток становится тромбом, а, чтобы убить, ему даже не обязательно отрываться.
Опасность в том, что риск заболеть велик. Но еще опаснее — заболевание невозможно заметить. Наблюдения врачей показывают: у четверти их пациентов не было никаких симптомов, они чувствовали себя здоровыми.
Мехман Мамедов, руководитель научной лаборатории Центра профилактической медицины Минздрава РФ: «Мужчины до 40 лет, женщины 40–45 лет. Примерно в этом возрасте они должны пройти обследование на предмет возможных скрытых явлений тромбоза. Потому что тромбоз не всегда имеет клиническую манифестацию. Порой мы ее определяем, когда у пациента уже образовалось какое-то осложнение».
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова мог стать как раз тромбоз. Тем более, что проблемы с сосудами у него уже были.
Гоша Куценко, актер: «Полтора года назад у него оторвался тромб, и это был сигнал. И Дима лечился, возможно, он запустил. Из разговора с его агентом — у него были проблемы с ногами, он сказал по телефону».
Врачи называют основные факторы риска. Возраст в этом своеобразном рейтинге на первом месте, но на втором — беременность. Под угрозой все, чей образ жизни можно назвать сидячим. Травмы и заболевания тоже приводят к образованию тромбов. Если тромб оторвался, у врачей, как правило, совсем мало времени, чтобы спасти пациента. От получаса до нескольких часов. Но это экстренные случаи. Если диагноз поставить вовремя, риски смертельно исхода стремительно идут вниз.
Подробности — в видеоматериале.
Как узнать, кто из нас находится в зоне риска? И есть ли шанс спастись, если все уже случилось и счет идет на минуты?
Большинство людей и не догадываются, что они находятся в смертельной опасности. Болезнь коварна и внезапна, а в рейтинге причин смерти она многие годы на первых строчках. Только вчера был здоров — так почти всегда говорят о жертвах недуга. А фраза «оторвался тромб» звучит как приведенный в исполнение приговор.
Тромб может сформироваться за несколько минут. Иногда это занимание несколько часов. Бывает, что несколько суток. Кровь, если она не течет, сворачивается. Например, порежешь руку, и очень быстро на ране образуется сгусток. Иначе никакой крови в организме бы и не осталось. Но сосуды повреждаются не только снаружи, но и внутри, и тогда защита начинает работать во вред. Сгусток становится тромбом, а, чтобы убить, ему даже не обязательно отрываться.
Опасность в том, что риск заболеть велик. Но еще опаснее — заболевание невозможно заметить. Наблюдения врачей показывают: у четверти их пациентов не было никаких симптомов, они чувствовали себя здоровыми.
Мехман Мамедов, руководитель научной лаборатории Центра профилактической медицины Минздрава РФ: «Мужчины до 40 лет, женщины 40–45 лет. Примерно в этом возрасте они должны пройти обследование на предмет возможных скрытых явлений тромбоза. Потому что тромбоз не всегда имеет клиническую манифестацию. Порой мы ее определяем, когда у пациента уже образовалось какое-то осложнение».
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова мог стать как раз тромбоз. Тем более, что проблемы с сосудами у него уже были.
Гоша Куценко, актер: «Полтора года назад у него оторвался тромб, и это был сигнал. И Дима лечился, возможно, он запустил. Из разговора с его агентом — у него были проблемы с ногами, он сказал по телефону».
Врачи называют основные факторы риска. Возраст в этом своеобразном рейтинге на первом месте, но на втором — беременность. Под угрозой все, чей образ жизни можно назвать сидячим. Травмы и заболевания тоже приводят к образованию тромбов. Если тромб оторвался, у врачей, как правило, совсем мало времени, чтобы спасти пациента. От получаса до нескольких часов. Но это экстренные случаи. Если диагноз поставить вовремя, риски смертельно исхода стремительно идут вниз.
Подробности — в видеоматериале.
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