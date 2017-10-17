Один человек погиб в результате атаки в лондонском метро

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом близ станции метро Parsons Green в Лондоне.
Как сообщила лондонская служба скорой помощи, получившие ранения были госпитализированы.
Из сообщения скорой помощи: «Мы оказали медицинскую помощь трем пострадавшим на месте. К сожалению, один из них скончался».
Полиция оцепила территорию вокруг станции и ведет следственные мероприятия. Parsons Green закрыта для пассажиров. По данным Скотленд-Ярда, инцидент не связан с терроризмом, задержаний произведено не было.
Напомним, что 15 сентября на наземной станции лондонского метро Parsons Green произошел теракт. В результате взрыва в переполненном вагоне поезда пострадали 30 человек.
По утверждению полиции, взрывное устройство сработало частично. Большинство из пострадавших получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».
Из сообщения скорой помощи: «Мы оказали медицинскую помощь трем пострадавшим на месте. К сожалению, один из них скончался».
Полиция оцепила территорию вокруг станции и ведет следственные мероприятия. Parsons Green закрыта для пассажиров. По данным Скотленд-Ярда, инцидент не связан с терроризмом, задержаний произведено не было.
Напомним, что 15 сентября на наземной станции лондонского метро Parsons Green произошел теракт. В результате взрыва в переполненном вагоне поезда пострадали 30 человек.
По утверждению полиции, взрывное устройство сработало частично. Большинство из пострадавших получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».
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