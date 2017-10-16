В Ульяновске осудили мужчину, убившего подростка лопатой 20 лет назад

Участника убийства подростка, совершенного 21 год назад, приговорили в Ульяновске к девяти с половиной годам колонии.
Как сообщили в СУ СК России по региону, убийство произошло в июне 1996 года в лесу в районе села Красный Яр Ульяновской области. Ведомство отмечает, что Ян Юрченко и двое его родственников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударили 15-летнего ребенка лопатой по голове, а после того, как он перестал подавать признаки жизни, сбросили его тело в канаву и закопали.
Из сообщения СУ СК по Ульяновской области: «Долгие годы эти лица находились в розыске, скрываясь на территории других регионов Российской Федерации, а один из них проживал по поддельному паспорту. Несмотря на эти обстоятельства, следователи СК России по Ульяновской области продолжили активную работу по раскрытию тяжкого преступления и изобличению виновных».
Юрченко был задержан спустя 20 лет в другом регионе. По информации ведомства, 42-летний Юрченко в течение нескольких лет скрывался от следствия в Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях. В ходе следствия он полностью признал вину.
Мужчину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Из сообщения СУ СК по Ульяновской области: «Долгие годы эти лица находились в розыске, скрываясь на территории других регионов Российской Федерации, а один из них проживал по поддельному паспорту. Несмотря на эти обстоятельства, следователи СК России по Ульяновской области продолжили активную работу по раскрытию тяжкого преступления и изобличению виновных».
Юрченко был задержан спустя 20 лет в другом регионе. По информации ведомства, 42-летний Юрченко в течение нескольких лет скрывался от следствия в Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях. В ходе следствия он полностью признал вину.
Мужчину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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