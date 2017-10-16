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    Daimler отзовет 1 млн Mercedes из-за проблем с подушками безопасности

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    • Фото: Reuters © 2017, Michael Dalder
    Daimler отзовет 1 млн Mercedes <nobr>из-за</nobr> проблем с подушками безопасности

    Daimler отзовет 1 млн Mercedes из-за проблем с подушками безопасности

    Daimler отзовет 1 млн Mercedes <nobr>из-за</nobr> проблем с подушками безопасности
  • Фото: Reuters © 2017, Michael Dalder

    • Немецкий автоконцерн Daimler AG отзовет более 1 миллиона автомобилей по всему миру из-за ошибки, которая может вызвать незапланированное раскрытие подушек безопасности.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal и представителя компании, «компания отзывает 400 тысяч автомобилей Mercedes-Benz в Великобритании и около 200 тысяч в Германии». Отмечается, что отзыв также коснется транспортных средств на некоторых других рынках.

    По словам представителя компании, проблема возникает только «в редких случаях», и сами подушки безопасности не являются бракованными. Данный отзыв не связан со скандалом с подушками безопасности японской корпорации Takata, отмечает издание.

    Японский производитель Takata в 2014 году оказался в центре скандала на фоне сообщений о том, что его подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины. Дефекты подушек вызвали, по меньшей мере, 16 смертей, преимущественно в США. По всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.

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