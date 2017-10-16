Гостей фестиваля молодежи и студентов привезли на экскурсию в Петербург

Представители нескольких десятков стран приехали в Северную столицу увидеть главные красоты города.
На стадионе «Санкт-Петербург» сегодня звучали голоса студентов из десятков стран мира. Правда, на Крестовском острове проходит не масштабное спортивное мероприятие, а обзорная экскурсия для делегации участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Основная программа мероприятий сейчас проходит в Сочи и Москве. Северная столица в свою очередь в рамках региональной программы за три дня примет около 200 иностранных гостей из 67 стран.
Днем все группы уже успели посетить Эрмитаж, Царское Село и, несмотря на капризы погоды, готовы продолжить насыщенную культурную программу.
Бижан, студент (Германия): «Конечно, Эрмитаж — это нечто потрясающее. Я первый раз в России и обязательно вернусь сюда. До этого я жил в Париже. Кстати, Петербург, мне кажется, намного красивее Парижа. Вообще это один из самых красивых городов из всех, что я видел в своей жизни».
Ришав, студент (Индия): «Я побывал на Дворцовой площади, прошел почти весь Невский проспект, посмотрел Казанский, Исаакиевский соборы. Всё благодаря фестивалю. Еще очень запомнилось метро „Черная речка“. Я жил там, когда в прошлый раз приезжал в Петербург».
По словам организаторов, в город на Неве студенты приехали в основном из Германии, Франции, Индии и даже Мексики. После экскурсии по стадиону все группы прогуляются по Яхтенному мосту. Так что, у петербуржцев еще есть шанс встретить иностранных гостей на улицах города. Делегация улетает только завтра.
Основная программа мероприятий сейчас проходит в Сочи и Москве. Северная столица в свою очередь в рамках региональной программы за три дня примет около 200 иностранных гостей из 67 стран.
Днем все группы уже успели посетить Эрмитаж, Царское Село и, несмотря на капризы погоды, готовы продолжить насыщенную культурную программу.
Бижан, студент (Германия): «Конечно, Эрмитаж — это нечто потрясающее. Я первый раз в России и обязательно вернусь сюда. До этого я жил в Париже. Кстати, Петербург, мне кажется, намного красивее Парижа. Вообще это один из самых красивых городов из всех, что я видел в своей жизни».
Ришав, студент (Индия): «Я побывал на Дворцовой площади, прошел почти весь Невский проспект, посмотрел Казанский, Исаакиевский соборы. Всё благодаря фестивалю. Еще очень запомнилось метро „Черная речка“. Я жил там, когда в прошлый раз приезжал в Петербург».
По словам организаторов, в город на Неве студенты приехали в основном из Германии, Франции, Индии и даже Мексики. После экскурсии по стадиону все группы прогуляются по Яхтенному мосту. Так что, у петербуржцев еще есть шанс встретить иностранных гостей на улицах города. Делегация улетает только завтра.
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