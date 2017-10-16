«Индекс фасоли с рисом» выявил страны с самыми дорогими и дешевыми обедами

В беднейших странах мира люди платят за тарелку самой простой еды несколько сотен долларов. К такому выводу пришли эксперты Mastercard и Всемирной продовольственной программы ООН. Они рассчитали так называемый индекс фасоли с рисом.

Эксперты сравнивали, во сколько обойдется тарелка этого стандартного блюда жителям разных стран в их местной валюте. В качестве точки отсчета взяли Нью-Йорк. Там фасоль с рисом стоит чуть больше доллара. Это меньше процента дневного дохода американца.



А вот в Южном Судане простой обед составляет уже 155% дневного дохода и стоить он будет в эквиваленте 322 доллара. Наихудшие показатели также у Нигерии, Сирии, Малави и Демократической Республики Конго.