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Пёс-2
    «Индекс фасоли с рисом» выявил страны с самыми дорогими и дешевыми обедами. Конго, Нигерия, Нью-Йорк, США, Сирия, еда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Индекс фасоли с рисом» выявил страны с самыми дорогими и дешевыми обедами

    «Индекс фасоли с рисом» выявил страны с самыми дорогими и дешевыми обедами

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    «Индекс фасоли с рисом» выявил страны с самыми дорогими и дешевыми обедами

    «Индекс фасоли с рисом» выявил страны с самыми дорогими и дешевыми обедами

      В беднейших странах мира люди платят за тарелку самой простой еды несколько сотен долларов. К такому выводу пришли эксперты Mastercard и Всемирной продовольственной программы ООН. Они рассчитали так называемый индекс фасоли с рисом.

      Эксперты сравнивали, во сколько обойдется тарелка этого стандартного блюда жителям разных стран в их местной валюте. В качестве точки отсчета взяли Нью-Йорк. Там фасоль с рисом стоит чуть больше доллара. Это меньше процента дневного дохода американца.

      А вот в Южном Судане простой обед составляет уже 155% дневного дохода и стоить он будет в эквиваленте 322 доллара. Наихудшие показатели также у Нигерии, Сирии, Малави и Демократической Республики Конго.

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