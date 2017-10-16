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Пёс-2

    Под Волгоградом задержан мужчина, насиловавший падчерицу на протяжении 5 лет

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    Под Волгоградом задержан мужчина, насиловавший падчерицу на протяжении 5 лет

    Под Волгоградом задержан мужчина, насиловавший падчерицу на протяжении 5 лет

    Против 33-летнего жителя Киквидзенского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

    По данным следствия, изнасилования начались с января 2010 года. В тот момент девочке было девять лет. Насилие со стороны отчима продолжались на протяжении пяти лет.

    Девочка долги годы никому не рассказывала о происходящем. В итоге она доверилась школьному психологу, к которой обратилась из-за проблем в семье. Психолог в свою очередь немедленно передала эту информацию в компетентные органы.

    СУ СК РФ по Волгоградской области: «В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу».

    Свою вину мужчина категорически отрицает. Между тем в Следственном комитете сообщили, что специалисты-психологи уже подтвердили правдивость показаний девочки.

    Семья, в которой происходили изнасилования, многодетная. Но она всегда характеризовалась положительно и в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.

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