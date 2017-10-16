Под Волгоградом задержан мужчина, насиловавший падчерицу на протяжении 5 лет

Против
33-летнего жителя Киквидзенского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
По данным следствия, изнасилования начались с января 2010 года. В тот момент девочке было девять лет. Насилие со стороны отчима продолжались на протяжении пяти лет.
Девочка долги годы никому не рассказывала о происходящем. В итоге она доверилась школьному психологу, к которой обратилась из-за проблем в семье. Психолог в свою очередь немедленно передала эту информацию в компетентные органы.
СУ СК РФ по Волгоградской области: «В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу».
Свою вину мужчина категорически отрицает. Между тем в Следственном комитете сообщили, что специалисты-психологи уже подтвердили правдивость показаний девочки.
Семья, в которой происходили изнасилования, многодетная. Но она всегда характеризовалась положительно и в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.
Девочка долги годы никому не рассказывала о происходящем. В итоге она доверилась школьному психологу, к которой обратилась из-за проблем в семье. Психолог в свою очередь немедленно передала эту информацию в компетентные органы.
СУ СК РФ по Волгоградской области: «В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу».
Свою вину мужчина категорически отрицает. Между тем в Следственном комитете сообщили, что специалисты-психологи уже подтвердили правдивость показаний девочки.
Семья, в которой происходили изнасилования, многодетная. Но она всегда характеризовалась положительно и в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.
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