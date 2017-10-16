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    Компания Foxconn отгрузила первую партию iPhone X

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    Компания Foxconn отгрузила первую партию iPhone X

    Компания Foxconn отгрузила первую партию iPhone X

    Занимающаяся сборкой гаджетов Apple компания Foxconn начала поставку долгожданных iPhone X.

    Как сообщают китайские издания Xinhuanet.com и Commercial Times, первые iPhone X отправились из Шанхая и Чжэнчжоу в Нидерланды и ОАЭ. Объем партии совсем небольшой — всего 46,5 тысячи устройств. Эксперты уже сейчас прогнозируют серьезный дефицит iPhone X на рынке.

    Ранее сообщалось, что у Apple возникли проблемы с производством комплектующих для новой модели. Речь шла о деталях, которые нужны для распознавания лиц и разблокировки. Аналитики опасались, что продажи iPhone X не смогут начаться 3 ноября, как это было запланировано. Наиболее пессимистично настроенные предполагали, что старт продаж придется отложить до новогодних праздников.

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