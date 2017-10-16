Глава ДНР заявил о задержании причастных к убийству Моторолы

Глава ДНР Александр Захарченко заявил о задержании людей, причастных к гибели командира ополчения Арсена Павлова, также известного как Моторола.
Подробности задержания позже расскажут представители МВД республики, сообщает «Донецкое агенство новостей» со ссылкой на Захарченко.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Палова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек. По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики».
Напомним, Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, был взорван вместе со своим охранником в лифте собственного дома в прошлом году. Сегодня в Донецке открылся мемориал, посвященный известному ополченцу.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Палова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек. По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики».
Напомним, Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, был взорван вместе со своим охранником в лифте собственного дома в прошлом году. Сегодня в Донецке открылся мемориал, посвященный известному ополченцу.
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