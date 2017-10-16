Украина войдет в СПЧ ООН в 2018 году

Украина будет членом Совета ООН по правам человека в
2018–2020 годах.
Как сообщает РИА Новости, страна была избрана в ходе голосования Генеральной Ассамблеи ООН. На два освобождающихся места от группы восточноевропейских государств — срок членства истекает у Албании и Латвии — в этом году претендовали Словакия и Украина.
При отсутствии конкурентов, результат голосования был вполне предсказуем. За Украину свои голоса отдали 177 государств, за Словакию чуть больше — 185.
16 октября проходят выборы 15 членов, которые заменят государства, покидающие Совет 31 декабря 2017 года.
При отсутствии конкурентов, результат голосования был вполне предсказуем. За Украину свои голоса отдали 177 государств, за Словакию чуть больше — 185.
16 октября проходят выборы 15 членов, которые заменят государства, покидающие Совет 31 декабря 2017 года.
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