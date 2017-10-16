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    Украина войдет в СПЧ ООН в 2018 году

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    Украина войдет в СПЧ ООН в 2018 году

    Украина войдет в СПЧ ООН в 2018 году

    Украина будет членом Совета ООН по правам человека в 2018–2020 годах.

    Как сообщает РИА Новости, страна была избрана в ходе голосования Генеральной Ассамблеи ООН. На два освобождающихся места от группы восточноевропейских государств — срок членства истекает у Албании и Латвии — в этом году претендовали Словакия и Украина.

    При отсутствии конкурентов, результат голосования был вполне предсказуем. За Украину свои голоса отдали 177 государств, за Словакию чуть больше — 185.

    16 октября проходят выборы 15 членов, которые заменят государства, покидающие Совет 31 декабря 2017 года.

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