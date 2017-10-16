Спикер иранского парламента пообещал США жесткий ответ

Иран и Северная Корея жестко ответили на недавние воинственные заявления Дональда Трампа. Произошло это в Петербурге, куда делегации из Тегерана и Пхеньяна приехали на ассамблею Межпарламентского союза. Одним из главных действующих лиц стал спикер парламента Ирана Али Лариджани.
Иран и Северная Корея готовятся ответить Вашингтону. Такие заявления прозвучали в Петербурге. Никто не ожидал столь резких выступлений на ассамблее Межпарламентского союза, это мероприятие славится своей размеренностью, спокойствием и неприятием категоричных высказываний. Но не в этот раз.
В ответ на заявления Дональда Трампа о возможном выходе из ядерной сделки с Ираном спикер иранского парламента Али Лариджани публично заявил, что у Тегерана на этот случай разработан свой план. По его словам Иран будет делать то, о чем Америка впоследствии пожалеет. В беседе со съемочной группой НТВ он развил эту мысль.
Али Лариджани: «Я проводил разного рода переговоры с различными главами парламентов, они воспринимают сейчас Америку как страну, которая создает проблемы. Не только с Ираном, допустим, с Россией что они сделали? Ввели санкции против России. Поэтому под каким-то предлогом у них своя линия поведения по той или иной стране. Я думаю, что это не имеет успеха, поскольку другие страны не поддерживают США, и если Вашингтон будет продолжать этот метод, непременно Иран будет реагировать».
Позиция американского президента по вопросу выхода из ядерной сделки беспокоит не только Иран, но и все мировое депутатское сообщество. Генеральный секретарь Межпарламентского союза особо это отметил.
Мартин Чунгонг, генеральный секретарь МПС: «Мы сожалеем о том факте, что США хотят пересмотреть договор. Мы надеемся, что здравый смысл победит, и что договор останется в силе. Наша мечта — мир, свободный от ядерного оружия».
Иран — не единственная страна, которая на этой стране говорит о давлении со стороны США. Северокорейская делегация еще накануне заявила о том, что позиция Соединенных Штатов заставляет их страну развивать ядерную программу. А сегодня представители КНДР передали главе Совета Федерации РФ письмо с заявлением Ким Чен Ына.
Валентина Матвиенко, спикер Совефеда: «Кто-то должен сделать первый шаг, просто с холодной головой понять, что дальше, как не напугать Северную Корею. Там уже ситуация такая, что мы их загоняем в тупик, загоняем в изоляцию — это очень опасно. А нам надо сделать все, чтобы вывести их на переговоры, возобновить переговоры в формате „шестерки“».
Добавим, что представители Южной Кореи на ассамблее дистанцировались от острых политических вопросов и говорили в основном о плодотворном экономическом сотрудничестве их страны с Россией.
В ответ на заявления Дональда Трампа о возможном выходе из ядерной сделки с Ираном спикер иранского парламента Али Лариджани публично заявил, что у Тегерана на этот случай разработан свой план. По его словам Иран будет делать то, о чем Америка впоследствии пожалеет. В беседе со съемочной группой НТВ он развил эту мысль.
Али Лариджани: «Я проводил разного рода переговоры с различными главами парламентов, они воспринимают сейчас Америку как страну, которая создает проблемы. Не только с Ираном, допустим, с Россией что они сделали? Ввели санкции против России. Поэтому под каким-то предлогом у них своя линия поведения по той или иной стране. Я думаю, что это не имеет успеха, поскольку другие страны не поддерживают США, и если Вашингтон будет продолжать этот метод, непременно Иран будет реагировать».
Позиция американского президента по вопросу выхода из ядерной сделки беспокоит не только Иран, но и все мировое депутатское сообщество. Генеральный секретарь Межпарламентского союза особо это отметил.
Мартин Чунгонг, генеральный секретарь МПС: «Мы сожалеем о том факте, что США хотят пересмотреть договор. Мы надеемся, что здравый смысл победит, и что договор останется в силе. Наша мечта — мир, свободный от ядерного оружия».
Иран — не единственная страна, которая на этой стране говорит о давлении со стороны США. Северокорейская делегация еще накануне заявила о том, что позиция Соединенных Штатов заставляет их страну развивать ядерную программу. А сегодня представители КНДР передали главе Совета Федерации РФ письмо с заявлением Ким Чен Ына.
Валентина Матвиенко, спикер Совефеда: «Кто-то должен сделать первый шаг, просто с холодной головой понять, что дальше, как не напугать Северную Корею. Там уже ситуация такая, что мы их загоняем в тупик, загоняем в изоляцию — это очень опасно. А нам надо сделать все, чтобы вывести их на переговоры, возобновить переговоры в формате „шестерки“».
Добавим, что представители Южной Кореи на ассамблее дистанцировались от острых политических вопросов и говорили в основном о плодотворном экономическом сотрудничестве их страны с Россией.
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