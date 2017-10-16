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    В Каннах прошла премьера сериала НТВ «Хождение по мукам». НТВ, история, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Каннах прошла премьера сериала НТВ «Хождение по мукам»

    В Каннах прошла премьера сериала НТВ «Хождение по мукам»

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    В Каннах прошла премьера сериала НТВ «Хождение по мукам»

    В Каннах прошла премьера сериала НТВ «Хождение по мукам»

    В Каннах прошла премьера сериала НТВ «Хождение по мукам»

      В Каннах состоялась премьера одного из самых ожидаемых сериалов НТВ. На международном форуме производителей теле- и радиопродукции представили «Хождение по мукам». Это новое прочтение знаменитого романа Алексея Толстого. Еще до выхода в эфир фильм купили десятки стран.

      Оказалось, что история двух сестер — Кати и Даши Булавиных, жизнь которых перевернула Октябрьская революция, может заинтересовать и зарубежного зрителя. Именно эту историческую фреску, которую телекомпания НТВ подготовила к столетию революции, международный каннский телерынок MIPCOM выбрал для своего открытия.

      Алексей Земский, генеральный директор НТВ: «„Хождение по мукам“ уже две экранизации пережило, переживет и третью. Каждое поколение, по мнению режиссеров, должно помнить и знать, как это было сто лет назад, что такое война, что такое революция, трагедия внутри семьи, что такое боль и кровь, которую пережила страна, народ и каждая семья в отдельности».

      Роли сестер в картине исполнили Анна Чиповская и Юлия Снигирь. Создатели фильма особо подчеркивают: в фильме нет массовки, а есть актеры массовых сцен. Съемки проходили в шести городах. В новой версии «Хождения по мукам» показана настоящая, порой чудовищная жизнь, в которую зритель верит с первого кадра. И пусть существует выражение, что к любой жизни можно привыкнуть, но продюсер Тимур Вайнштейн считает, что это большое заблуждение.

      Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Таких масштабных проектов на НТВ уж точно не было».

      Еще до выхода картины в эфир крупнейшая компания Dori Media занялась дистрибуцией «Хождений по мукам» на Западе и уже продала картину в десятки стран. Успех сериала — и в таланте режиссера Константина Худякова, который, помимо масштабности съемок, фантастически и очень индивидуально работал со звездным составом актеров.

      Перед премьерой сериала в Каннах гости и участники телерынка получили экземпляр романа Алексея Толстого. После того как на московской книжной ярмарке телеканал НТВ представил новое русскоязычное издание «Хождений по мукам», появилась и англоязычная версия.

      Подробности — в сюжете европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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