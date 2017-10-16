В Петербурге мастерам искусств раздали «Балтийские звезды»

В Эрмитажном театре вручили XIV международную гуманитарную премию.

Церемония награждения международной премией состоялась сегодня в Эрмитажном театре. «Балтийскую звезду» присуждают за укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.



Награду, выполненную в форме звезды и отлитую из золота, вручают с 2004 года. В 2005-м была учреждена номинация «Память». В этом году ее посмертно вручили журналисту и чиновнику Антону Губанкову, погибшему в авиакатастрофе в Черном море.



В этом году в номинации «За поддержку культуры» премии удостоился творческий центр «Борей Арт». Также лауреатом «Балтийской звезды» стал известный советский и литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис, немецкий режиссер Люк Персиваль, который на протяжении полутора десятилетий творчески связан с Петербургом и известен в мире в том числе как оригинальный интерпретатор русской классики.



Не обошли вниманием хореографа Бориса Эй фмана и главного художника БДТ Эдуарда Кочергина.



Люк Персеваль (Германия), режиссер: «Конечно, я счастлив и доволен получить такую высокую награду, особенно потому что я 15 лет связан с этим городом. Это такой определенный финал истории. Это не просто 15 лет пребывания в городе. Это взаимодействие с петербургской публикой, которая дарит свою любовь. Эта любовь взаимна. Я люблю и этот город, и эту публику».