В Австрии ожидают появления самого молодого канцлера в мире

31 год — это, судя по всему, новый возрастной рекорд для правителей современной Европы. Весь Старый Свет сегодня обсуждает итоги парламентских выборов в Австрии. Правящие социал-демократы их проиграли, консерваторы и ультраправые выиграли. Безоговорочный победитель — Австрийская народная партия во главе с министром иностранных дел Себастьяном Курцем, которому и светит пост канцлера.

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Себастьяну Курцу 31 год, он не женат, хотя на публике появляется с девушкой — работницей министерства финансов. У Курца, как пишут западные газеты, baby-face — так говорят про тех, кто выглядит моложе своих лет. Высшего образования у Курца нет. В Австрийской народной партии он с 17 лет, на учебу времени не хватало. Фамилия Курц с немецкого переводится как «короткий», и его путь во власть действительно таким и был.



В 23 года Курц стал главой венского отделения партии, в 24 — вошел в состав городского совета Вены, а в 27 лет был назначен старшими коллегами по партии министром иностранных дел Австрии — самым молодым в мире. В том, что Курц займет должность канцлера, ни у кого, похоже, сомнений нет.



Себастьян Курц, председатель Австрийской народной партии: «Давайте праздновать победу! Это наш триумф, но не триумф за счет других. Сегодня Австрия показала, что верит в новую политическую культуру, частью которой мы являемся. Вместе с другими партиями мы поведем страну в будущее».



Что касается политических взглядов, некоторые называют Курца австрийским Трампом. Он тоже против миграции. Но Австрия — не Америка, выборы здесь — не суперкубок, а этакий вальс. Курц — центрист, а не ультраправый, поэтому высылать беженцев из страны или строить заборы на границе он не планирует, он предлагает лишь сократить размер пособий.



Но для Австрии это все равно историческое голосование — партия, которую возглавляет Курц, приходит к власти во второй раз за 70 лет. Как считают политологи, это показывает, какая повестка вообще сейчас волнует жителей Европы.



Томас Хофер, политолог: «Это общий сдвиг вправо. Миграционный кризис 2015 года определил вектор, в котором развивается политика в целом. Даже социал-демократы стали более правыми, чем раньше. Всем нужны голоса. Что сделал Курц — он взял лозунги ультраправых и немного их причесал, сделал более приемлемыми для цивилизованного общества».



Сейчас Басти, как любовно называют политика его сторонники — конечно, триумфатор, но расслабляться рано. Нынешнее австрийское правительство, как и все предыдущие, будет коалиционным. Курцу придется договариваться с другими правыми партиями. Впрочем, с общением у будущего канцлера проблем, очевидно, нет. Журналисты, которым приходилось с ним пересекаться, дружно отмечают его обаятельность и открытую манеру вести диалог. Курц — что-то вроде французского лидера Эммануэля Макрона или канадского Джастина Трюдо, только моложе.