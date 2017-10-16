Паук из «Коррозии металла» задержан за дебош и нацистское приветствие

Происками темных сил Сергей Троицкий был арестован в Ростове Опубликовано Aleksander Kilimnik 16 октября 2017 г.

О задержании музыканта сообщил в Facebook Александр Килимник. Мужчина, возможно, ставший свидетелем ареста, разместил фотографию Паука с полицейскими и подписал ее: «Происками темных сил Сергей Троицкий был арестован в Ростове».По неподтвержденным данным, причиной задержания Паука стали дебош и «поднятая правая рука» (нацистское приветствие).Комментариев от представителей правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало.