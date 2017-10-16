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    Паук из «Коррозии металла» задержан за дебош и нацистское приветствие

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    • Фото: Aleksander Kilimnik / facebook.com
    Паук из «Коррозии металла» задержан за дебош и нацистское приветствие

    Паук из «Коррозии металла» задержан за дебош и нацистское приветствие

    Паук из «Коррозии металла» задержан за дебош и нацистское приветствие
  • Фото: Aleksander Kilimnik / facebook.com

    • Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий по прозвищу Паук задержан в Ростове-на-Дону.

    О задержании музыканта сообщил в Facebook Александр Килимник. Мужчина, возможно, ставший свидетелем ареста, разместил фотографию Паука с полицейскими и подписал ее: «Происками темных сил Сергей Троицкий был арестован в Ростове».

    Происками темных сил Сергей Троицкий был арестован в Ростове

    Опубликовано Aleksander Kilimnik 16 октября 2017 г.


    По неподтвержденным данным, причиной задержания Паука стали дебош и «поднятая правая рука» (нацистское приветствие).

    Комментариев от представителей правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало.

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