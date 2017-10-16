В Донецке открыли мемориалы командирам ДНР Мотороле и Гиви

В Донецке открыли мемориалы, посвященные самым известным командирам донбасского ополчения Мотороле и Гиви.
Памятники Арсену Павлову и Михаилу Толстых установили на Аллее героев городского кладбища, где и похоронены бывшие командиры отрядов «Спарта» и «Сомали». В церемонии приняли участие родственники, друзья, руководители ДНР и подразделений Толстых и Павлова.
Дата церемонии выбрана не случайно, ровно год назад Моторола погиб во время покушения. В лифте, в котором он находился, сработало мощное взрывное устройство. Гиви также был убит в результате покушения.
Дата церемонии выбрана не случайно, ровно год назад Моторола погиб во время покушения. В лифте, в котором он находился, сработало мощное взрывное устройство. Гиви также был убит в результате покушения.
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