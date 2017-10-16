Товаровед в питерском гипермаркете пытался подделать срок годности на кефире

Представители петербургского гипермаркета начали внутреннее расследование после скандала с мерчандайзером.
В соцсетях появилось видео, запечатлевшее, как сотрудник магазина пытался исправить на упаковке срок годности кефира. Дельца подловили наблюдательные покупатели.
При этом находчивый мерчандайзер не сразу стал отвечать на вопросы и попытался скрыться за многочисленными стеллажами. На шум в торговом зале пришла сотрудница магазина. Она попыталась сгладить конфликт и отчитала мерчандайзера.
Позднее молодой человек пояснил, что таким образом хотел уберечь себя от критики начальства, которое ругает сотрудников, если товары плохо продаются.
При этом находчивый мерчандайзер не сразу стал отвечать на вопросы и попытался скрыться за многочисленными стеллажами. На шум в торговом зале пришла сотрудница магазина. Она попыталась сгладить конфликт и отчитала мерчандайзера.
Позднее молодой человек пояснил, что таким образом хотел уберечь себя от критики начальства, которое ругает сотрудников, если товары плохо продаются.
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