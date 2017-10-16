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    Товаровед в питерском гипермаркете пытался подделать срок годности на кефире. Санкт-Петербург, магазины, продукты, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТоваровед в питерском гипермаркете пытался подделать срок годности на кефире

    Товаровед в питерском гипермаркете пытался подделать срок годности на кефире

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    Товаровед в питерском гипермаркете пытался подделать срок годности на кефире

    Товаровед в питерском гипермаркете пытался подделать срок годности на кефире

      Представители петербургского гипермаркета начали внутреннее расследование после скандала с мерчандайзером.

      В соцсетях появилось видео, запечатлевшее, как сотрудник магазина пытался исправить на упаковке срок годности кефира. Дельца подловили наблюдательные покупатели.

      При этом находчивый мерчандайзер не сразу стал отвечать на вопросы и попытался скрыться за многочисленными стеллажами. На шум в торговом зале пришла сотрудница магазина. Она попыталась сгладить конфликт и отчитала мерчандайзера.

      Позднее молодой человек пояснил, что таким образом хотел уберечь себя от критики начальства, которое ругает сотрудников, если товары плохо продаются.

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