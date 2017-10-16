Товаровед в питерском гипермаркете пытался подделать срок годности на кефире

Представители петербургского гипермаркета начали внутреннее расследование после скандала с мерчандайзером.

В соцсетях появилось видео, запечатлевшее, как сотрудник магазина пытался исправить на упаковке срок годности кефира. Дельца подловили наблюдательные покупатели.



При этом находчивый мерчандайзер не сразу стал отвечать на вопросы и попытался скрыться за многочисленными стеллажами. На шум в торговом зале пришла сотрудница магазина. Она попыталась сгладить конфликт и отчитала мерчандайзера.



Позднее молодой человек пояснил, что таким образом хотел уберечь себя от критики начальства, которое ругает сотрудников, если товары плохо продаются.