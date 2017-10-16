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    В Кировской области подросток случайно застрелил ровесника

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    В Кировской области подросток случайно застрелил ровесника

    В Кировской области подросток случайно застрелил ровесника

    Следователи Кировской области изучают обстоятельства смерти 12-летнего подростка. Школьника застрелил его ровесник.

    Убийство произошло в поселке Верхняя Волманга 13 октября, однако об инциденте стало известно только сейчас. 12-летний мальчик в доме своего деда нашел под кроватью охотничий карабин. Во время игры он случайно выстрелил в своего сверстника. Тот получил смертельные травмы и скончался на месте.

    Возбуждено уголовное дело «с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств трагедии», сообщает сайт СК РФ по Кировской области.

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