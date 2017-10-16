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    Вице-губернатор Петербурга спас в лесу раненого гуся. Санкт-Петербург, Смольный, животные, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВице-губернатор Петербурга спас в лесу раненого гуся

    Вице-губернатор Петербурга спас в лесу раненого гуся

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    <nobr>Вице-губернатор</nobr> Петербурга спас в лесу раненого гуся

    Вице-губернатор Петербурга спас в лесу раненого гуся

    <nobr>Вице-губернатор</nobr> Петербурга спас в лесу раненого гуся

      Сегодня горожане заметили Константина Серова в одной из ветеринарных клиник в компании с птицей.

      Вице-губернатор Петербурга Константин Серов поспешил на помощь раненому гусю. Высокопоставленный чиновник завил, что нашел подстреленную птицу в лесу возле поселка Коробицыно и привез ее домой.

      Необычного постояльца радушный хозяин определил на ночлег в отдельном помещении. Он пожертвовал собственной ванной. А утром вместе с гусем отправился в ветеринарную клинику. Там вице-губернатора и узнали горожане.

      После лечения птицы Константин Серов планирует подобрать для нее уже постоянное место жительства. Так как ванная у чиновника одна, то, скорее всего, это будет живой уголок в Доме юного творчества во Фрунзенском районе. При этом Серов попросил журналистов не путать его подопечного гуся с бакланом.

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