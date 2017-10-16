На ремонт дорог в Петербурге потратили 5 млрд рублей

Сегодня подвели итоги сезона дорожных работ в Петербурге.

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в этом году на улицах Северной столицы заменили асфальт на общей площади 3 миллиона квадратных метров и потратили 5 миллиардов рублей.



Правда, некоторые дорожные артерии, как, например, Тучков мост, продолжат ремонтировать и в следующем календарном году. На будущий сезон запланировано уже 86 объектов для реконструкции. Среди них и главные городские магистрали: Невский проспект (его планируют отремонтировать поэтапно начиная с апреля), а также проспект Стачек, набережные Фонтанки и Макарова. При этом на некоторых адресах увеличат гарантийный срок ремонта с 4 до 7 лет.



Отдельное внимание уделили также программе капитального ремонта. Сейчас туда включены проекты по реконструкции Ярославского и Среднеохтинского проспектов, улицы Салова, а также трамвайных путей на проспекте Авиаконструкторов. Правда, из-за сложности проводимых работ по замене сетей стоимость капремонта значительно превышает затраты на текущий ремонт.