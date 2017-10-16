Погибшая в Доминикане россиянка отдыхала вместе с сыном

Погибшая в Доминикане
35-летняя россиянка Наталья Бородина отдыхала на курорте вместе с 11-летним сыном.
Как сообщает издание Дни.ру со ссылкой на местные СМИ, в день трагедии Бородина оставила мальчика в отеле и отправилась развлекаться с подругой — украинкой Иванной Бойрачук.
Эта информация противоречит словам друзей и родственников погибшей, которые утверждали, что сын Натальи находится в ее родном городе — Златоусте. Там он ходит в школу, а воспитывает его сестра Бородиной. Она рассказала, что мальчик якобы не сразу узнал о смерти мамы. По ее словам, отец школьника — Александр — только через несколько дней после трагедии приехал в Златоуст, чтобы поговорить с сыном.
Наталья Бородина погибла 10 октября на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. Почти обнаженная женщина на большой скорости высунулась из окна машина, пока сидевшая за рулем подруга снимала ее на видео. В результате уроженка Челябинской области ударилась головой о дорожный знак.
Местные правоохранители задержали Иванну Бойрачук. Полицейские считают, что она могла находиться за рулем в нетрезвом состоянии.
По некоторым данным, погибшая россиянка работала риелтором и последние годы жила в Каннах.
Эта информация противоречит словам друзей и родственников погибшей, которые утверждали, что сын Натальи находится в ее родном городе — Златоусте. Там он ходит в школу, а воспитывает его сестра Бородиной. Она рассказала, что мальчик якобы не сразу узнал о смерти мамы. По ее словам, отец школьника — Александр — только через несколько дней после трагедии приехал в Златоуст, чтобы поговорить с сыном.
Наталья Бородина погибла 10 октября на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. Почти обнаженная женщина на большой скорости высунулась из окна машина, пока сидевшая за рулем подруга снимала ее на видео. В результате уроженка Челябинской области ударилась головой о дорожный знак.
Местные правоохранители задержали Иванну Бойрачук. Полицейские считают, что она могла находиться за рулем в нетрезвом состоянии.
По некоторым данным, погибшая россиянка работала риелтором и последние годы жила в Каннах.
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