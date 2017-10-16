Жители Ленобласти испугались «девочки-шахидки»

Сотрудники правоохранительных органов не нашли серьезных подтверждений словам жителя Малого Карлина, который заявил, что в садоводстве «Самсон» существует семья с радикальными взглядами на ислам. Детская ссора на площадке стала поводом для многочисленных слухов.

Правоохранительные органы Ленобласти и сотрудники центра по борьбе с экстремизмом завершили проверку по факту анонимного заявления жителя поселка Малое Карлино. Мужчина испугался слов шестилетней девочки. Ребенок из семьи трудовых мигрантов из Узбекистана заявила на детской площадке, что «скоро станет шахидкой и все будут гореть в аду».



Спустя некоторое время был задержан отец девочки. После проверки правоохранительные органы заявили, что информация не подтвердилась, а с точки зрения закона полиция к таджикской семье претензий не имеет. Между тем мигранты уже покинули Малое Карлино.



Откуда такие слова знает маленький ребенок соседи по садоводству «Самсон» не понимают. И очень удивляются, ведь семья мигрантов с виду благополучная и всегда была общительной.



Вероника Гуревич, житель СНТ «Самсон»: «Она общалась с моими детьми. И девочка, и ее брат. Они у нас в гостях часто бывали. И мы практически каждый день выходили гулять на детскую площадку. И мы практически общались с ними каждый день. Никогда никаких проблем не возникало, вопросов с этим не было».



Виктория Гуревич уверяет: соседи из Таджикистана не водили детей в садик, а воспитывали их сами.



Как сообщает корреспондент НТВ Антон Зыков, оперативники МВД и ФСБ выяснили, что к радикальному исламу семья никакого отношения не имеет да и проблем с законом у них нет. Заявитель мог приукрасить. В тот день пугающие слова девочка сказала в сердцах, когда приятель сломал любимую игрушку.



Конфликт на детской площадке теперь точно исчерпан. Спецслужбы посчитали нужным проверить информацию и убедится, что нет причин для волнений, а семья почему-то всё же посчитала нужным срочно перестроить свои планы и уехать.