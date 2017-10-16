Адвокат Учителя поблагодарил Генпрокуратуру за однозначность реакции по «Матильде»

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, выразил благодарность Генпрокуратуре за «внятность и однозначность» реакции по «Матильде».
«Замечательный пресс-релиз Генпрокуратуры. Как жаль, что этот текст писали не мы. Спасибо Генпрокуратуре за внятность и однозначность», — цитирует слова правозащитника Газета.ru.
При этом Добрынин посетовал, что позицию правоохранительных органов не разделяют иерархи церкви.
Константин Добрынин: «И жаль конечно, что эта однозначная правовая позиция не вернет уже снятую с эфира всех телеканалов страны рекламу „Матильды“».
Ранее Генпрокуратура сообщила о результатах проверки относительно фильма «Матильда» по обращению депутата Натальи Поклонской. Надзорное ведомство не выявило нарушений при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче прокатного удостоверения.
Из сообщения Генпрокуратуры: «Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено».
Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Противники кинокартины дошли до того, что сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть» у офиса адвоката Алексея Учителя. Кроме того, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге. А Наталья Поклонская пыталась добиться запрета фильма через прокуратуру.
При этом Добрынин посетовал, что позицию правоохранительных органов не разделяют иерархи церкви.
Константин Добрынин: «И жаль конечно, что эта однозначная правовая позиция не вернет уже снятую с эфира всех телеканалов страны рекламу „Матильды“».
Ранее Генпрокуратура сообщила о результатах проверки относительно фильма «Матильда» по обращению депутата Натальи Поклонской. Надзорное ведомство не выявило нарушений при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче прокатного удостоверения.
Из сообщения Генпрокуратуры: «Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено».
Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Противники кинокартины дошли до того, что сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть» у офиса адвоката Алексея Учителя. Кроме того, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге. А Наталья Поклонская пыталась добиться запрета фильма через прокуратуру.
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