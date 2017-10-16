Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Адвокат Учителя поблагодарил Генпрокуратуру за однозначность реакции по «Матильде»

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    Адвокат Учителя поблагодарил Генпрокуратуру за однозначность реакции по «Матильде»

    Адвокат Учителя поблагодарил Генпрокуратуру за однозначность реакции по «Матильде»

    Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, выразил благодарность Генпрокуратуре за «внятность и однозначность» реакции по «Матильде».

    «Замечательный пресс-релиз Генпрокуратуры. Как жаль, что этот текст писали не мы. Спасибо Генпрокуратуре за внятность и однозначность», — цитирует слова правозащитника Газета.ru.

    При этом Добрынин посетовал, что позицию правоохранительных органов не разделяют иерархи церкви.

    Константин Добрынин: «И жаль конечно, что эта однозначная правовая позиция не вернет уже снятую с эфира всех телеканалов страны рекламу „Матильды“».

    Ранее Генпрокуратура сообщила о результатах проверки относительно фильма «Матильда» по обращению депутата Натальи Поклонской. Надзорное ведомство не выявило нарушений при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче прокатного удостоверения.

    Из сообщения Генпрокуратуры: «Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено».

    Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Противники кинокартины дошли до того, что сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть» у офиса адвоката Алексея Учителя. Кроме того, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге. А Наталья Поклонская пыталась добиться запрета фильма через прокуратуру.

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