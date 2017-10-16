Верующие Петербурга могут поклониться мощам святителя Спиридона

В Северной столице с 15 по 21 октября находится почитаемая православная святыня — ковчег с бархатным башмачком Спиридона Тримифунтского.

Сегодня ковчег с бархатным башмачком святителя Спиридона Тримифунтского торжественно доставили из собора Воскресения Христова (Спаса на крови) в храм при петербургском Адмиралтействе. Здесь он будет находиться два дня, а затем реликвию доставят в Исаакиевский собор.



Первыми поклониться почитаемой реликвии в Адмиралтейство пришли моряки. Недавно они приняли присягу, на днях их ждет распределение по кораблям различных флотов России.



По окончании пребывания в петербургских храмах ковчег с реликвией святителя Спиридона Тримифунтского будет передан на постоянное хранение в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь для будущего Андреевского скита.



Святитель Спиридон Тримифунтский еще при жизни был известен как великий чудотворец. На иконе его изображают в небольшой пастушьей шапке. Нетленные мощи святого находятся на греческом острове Корфу. Известно, что они прекрасно сохранились, несмотря на то, что святой жил 17 веков назад.



Удивителен факт, что температура его тела и сегодня 36,6 градусов. Объяснить этот феномен ученые не могут, несмотря на многочисленные исследования. Считается, что святой Спиридон не перестает странствовать, помогая тем, кто обращается к нему с молитвой.



Доказательством такого хождения являются стоптанные до дыр башмачки, которые меняют дважды в год и передают верующим. Остановка в Петербурге недолгая. По окончании пребывания в петербургских храмах ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского будет передан на постоянное хранение в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь.