Специалисты обнаружили критические уязвимости в сети Wi-Fi

Группа экспертов обнаружила проблемы в протоколе WPA2, который обеспечивает защиту личных и корпоративных
Wi-Fi сетей.
Как сообщает The Independent, выявленная уязвимость позволяет хакеру обойти защиту и получить доступ ко всему трафику, передаваемому между точкой доступа и устройством пользователя.
«Если ваше устройство поддерживает Wi-Fi, то, скорее всего, находится в опасности», — предупреждают авторы исследования.
Они также отмечают, что больше всего рискуют владельцы устройств на платформе Android. Более 40% таких гаджетов подвержены «исключительно разрушительному» варианту уязвимости
Полный отчет эксперты пообещали опубликовать и представить 1 ноября на конференции ACM CCS. А пока советуют воздержаться от передачи конфиденциальных данных через Wi-Fi.
«Если ваше устройство поддерживает Wi-Fi, то, скорее всего, находится в опасности», — предупреждают авторы исследования.
Они также отмечают, что больше всего рискуют владельцы устройств на платформе Android. Более 40% таких гаджетов подвержены «исключительно разрушительному» варианту уязвимости
Полный отчет эксперты пообещали опубликовать и представить 1 ноября на конференции ACM CCS. А пока советуют воздержаться от передачи конфиденциальных данных через Wi-Fi.
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