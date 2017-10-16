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Улицы разбитых фонарей

    Специалисты обнаружили критические уязвимости в сети Wi-Fi

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    Специалисты обнаружили критические уязвимости в сети Wi-Fi

    Специалисты обнаружили критические уязвимости в сети <nobr>Wi-Fi</nobr>

    Группа экспертов обнаружила проблемы в протоколе WPA2, который обеспечивает защиту личных и корпоративных Wi-Fi сетей.

    Как сообщает The Independent, выявленная уязвимость позволяет хакеру обойти защиту и получить доступ ко всему трафику, передаваемому между точкой доступа и устройством пользователя.

    «Если ваше устройство поддерживает Wi-Fi, то, скорее всего, находится в опасности», — предупреждают авторы исследования.

    Они также отмечают, что больше всего рискуют владельцы устройств на платформе Android. Более 40% таких гаджетов подвержены «исключительно разрушительному» варианту уязвимости

    Полный отчет эксперты пообещали опубликовать и представить 1 ноября на конференции ACM CCS. А пока советуют воздержаться от передачи конфиденциальных данных через Wi-Fi.

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