Red Wings и «Нордавиа» объединяются в одну авиакомпанию

Авиакомпании Red Wings и «Нордавиа» решили объединиться. По количеству пассажиров они занимают в России
13-е и 17-е места соответственно. Новый холдинг претендует уже на 11-ю позицию.
В пресс-релизе говорится, что укрупнение бизнеса поможет повысить финансовую устойчивость.
Red Wings сейчас принадлежит лизинговой компании «Ильюшин финанс», основной владелец «Нордавиа» — бизнесмен Сергей Кузнецов.
Планы слияния авиакомпании обсуждают давно. Возможно, что ускорить их решили после истории с «ВИМ-Авиа» и прозвучавших после обещаний авиационных властей изменить систему проверки перевозчиков.
Red Wings сейчас принадлежит лизинговой компании «Ильюшин финанс», основной владелец «Нордавиа» — бизнесмен Сергей Кузнецов.
Планы слияния авиакомпании обсуждают давно. Возможно, что ускорить их решили после истории с «ВИМ-Авиа» и прозвучавших после обещаний авиационных властей изменить систему проверки перевозчиков.
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