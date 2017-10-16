Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Red Wings и «Нордавиа» объединяются в одну авиакомпанию. авиакомпании, авиация, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВRed Wings и «Нордавиа» объединяются в одну авиакомпанию

    Red Wings и «Нордавиа» объединяются в одну авиакомпанию

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    Red Wings и «Нордавиа» объединяются в одну авиакомпанию

    Red Wings и «Нордавиа» объединяются в одну авиакомпанию

      Авиакомпании Red Wings и «Нордавиа» решили объединиться. По количеству пассажиров они занимают в России 13-е и 17-е места соответственно. Новый холдинг претендует уже на 11-ю позицию.

      В пресс-релизе говорится, что укрупнение бизнеса поможет повысить финансовую устойчивость.
      Red Wings сейчас принадлежит лизинговой компании «Ильюшин финанс», основной владелец «Нордавиа» — бизнесмен Сергей Кузнецов.

      Планы слияния авиакомпании обсуждают давно. Возможно, что ускорить их решили после истории с «ВИМ-Авиа» и прозвучавших после обещаний авиационных властей изменить систему проверки перевозчиков.

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