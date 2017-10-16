Путин подписал указ о санкциях в отношении КНДР

Владимир Путин в соответствии с резолюцией Совбеза ООН подписал указ о применении ряда ограничений в отношении Северной Кореи в связи с ее ядерными испытаниями.
Указ президента РФ, вводящий ограничения против КНДР в связи с ядерными испытаниями, опубликован на официальном портале правовой информации. Данный документ был утвержден в связи резолюцией СБ ООН 2321 от 30 ноября 2016 года.
В частности, этот указ уточняет некоторые меры, которые были введены в отношении КНДР в 2007 году в связи с резолюцией Совбеза ООН от 14 октября 2006 года. Документ устанавливает санкции против 11 граждан Северной Кореи, связанных с ядерной программой, а также ограничения вводятся в отношении 10 юридических лиц КНДР.
Кроме того, указ утверждает перечень материалов, технологий и товаров, запрещенных к поставкам в Северную Корею. Ограничения коснулись и некоторых предметов роскоши — ковров и гобеленов, стоимость которых более 500 долларов. Кроме того, запрещена поставка посуды из фарфора стоимостью более 100 долларов.
Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, а также проводить испытания в нарушение резолюций Совбеза ООН. В начале сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.
В частности, этот указ уточняет некоторые меры, которые были введены в отношении КНДР в 2007 году в связи с резолюцией Совбеза ООН от 14 октября 2006 года. Документ устанавливает санкции против 11 граждан Северной Кореи, связанных с ядерной программой, а также ограничения вводятся в отношении 10 юридических лиц КНДР.
Кроме того, указ утверждает перечень материалов, технологий и товаров, запрещенных к поставкам в Северную Корею. Ограничения коснулись и некоторых предметов роскоши — ковров и гобеленов, стоимость которых более 500 долларов. Кроме того, запрещена поставка посуды из фарфора стоимостью более 100 долларов.
Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, а также проводить испытания в нарушение резолюций Совбеза ООН. В начале сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.
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