Участница шоу «Ты супер! Танцы» благодаря проекту встретилась с дядей

Яркие номера и долгожданные встречи — проект НТВ «Ты супер! Танцы» запомнится не только репетициями и выступлениями. Для многих участников главной стала возможность увидеться с родными людьми.
Алёна Позднякова свой номер повторила несколько сотен раз за кулисами. Девочка танцевала почти наощупь в кромешной темноте за сценой, чтобы и с закрытыми глазами исполнить все правильно.
Во время ее выступлениями за кулисами приплясывала ее бабушка. А на сцену к девочке поднялся член жюри Евгений Папунаишвили. Тем временем за кулисами томился Василий Заболотний — дядя Алёны. Как тут не волноваться, когда девочка получила красную кнопку от Папунаишвили, которого считают главным «бальником» страны.
В итоге участница все-таки получила три зеленые кнопки. Но уходила со сцены Алёна в слезах с дрожащими руками. Через несколько минут девочка снова расплакалась, когда появился ее родной дядя, по которому она очень скучала.
Алёна Позднякова: «За кулисами нет страха, а вот первый шаг на сцену…Его надо перебороть».
Алёна была счастлива увидеть родного дядю. Из-за его работы они встречаются совсем редко. Хотя, казалось бы, живут всего в 70 километрах друг от друга.
Василий Заболотний: «У меня специфика работы такая, что я редко бываю в Ростове, где я проживаю на данный момент. У нас часто гастроли, можем на месяц уехать, редко получается в Таганрог заехать, чтобы увидеть своих родных».
Выступление племянницы Василий оценивал как профессионал. Он строго сказал, что успех на шоу — только первый шаг в ее карьере, а заодно предложил попробовать себя и в их коллективе. Танцовщики казакам тоже нужны.
Буквально через несколько минут после счастливой встречи Василий поспешил на самолет. Приехать ему удалось лишь на несколько часов. Но для Алёны эта встреча бесценна. Ведь теперь она точно знает: близким так же, как и ей, важны ее успехи.
Алёна Позднякова: «Я очень боялась, что выйду, все забуду и не станцую. Я все-таки запуталась. Но потом дядя приехал».
Этой маленькой и хрупкой девочке показалось, что крепкое плечо дяди она будет чувствовать всегда, сколько бы километров их не разделяло.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 октября, в 20:00.
Во время ее выступлениями за кулисами приплясывала ее бабушка. А на сцену к девочке поднялся член жюри Евгений Папунаишвили. Тем временем за кулисами томился Василий Заболотний — дядя Алёны. Как тут не волноваться, когда девочка получила красную кнопку от Папунаишвили, которого считают главным «бальником» страны.
В итоге участница все-таки получила три зеленые кнопки. Но уходила со сцены Алёна в слезах с дрожащими руками. Через несколько минут девочка снова расплакалась, когда появился ее родной дядя, по которому она очень скучала.
Алёна Позднякова: «За кулисами нет страха, а вот первый шаг на сцену…Его надо перебороть».
Алёна была счастлива увидеть родного дядю. Из-за его работы они встречаются совсем редко. Хотя, казалось бы, живут всего в 70 километрах друг от друга.
Василий Заболотний: «У меня специфика работы такая, что я редко бываю в Ростове, где я проживаю на данный момент. У нас часто гастроли, можем на месяц уехать, редко получается в Таганрог заехать, чтобы увидеть своих родных».
Выступление племянницы Василий оценивал как профессионал. Он строго сказал, что успех на шоу — только первый шаг в ее карьере, а заодно предложил попробовать себя и в их коллективе. Танцовщики казакам тоже нужны.
Буквально через несколько минут после счастливой встречи Василий поспешил на самолет. Приехать ему удалось лишь на несколько часов. Но для Алёны эта встреча бесценна. Ведь теперь она точно знает: близким так же, как и ей, важны ее успехи.
Алёна Позднякова: «Я очень боялась, что выйду, все забуду и не станцую. Я все-таки запуталась. Но потом дядя приехал».
Этой маленькой и хрупкой девочке показалось, что крепкое плечо дяди она будет чувствовать всегда, сколько бы километров их не разделяло.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 октября, в 20:00.
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