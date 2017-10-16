Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Путин обсудил с губернатором Курской области развитие региона. Курская область, Путин, Сочи, губернаторы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с губернатором Курской области развитие региона

    Путин обсудил с губернатором Курской области развитие региона

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    Путин обсудил с губернатором Курской области развитие региона

    Путин обсудил с губернатором Курской области развитие региона

    Путин обсудил с губернатором Курской области развитие региона

      Сегодня в Сочи Владимир Путин обсуждал вопросы развития Курской области с главой региона.

      Губернатор Александр Михайлов сообщил президенту, что за последние 15 лет в два раза вырос валовый региональный продукт. Увеличились и инвестиции — они достигли почти 100 миллиардов рублей. Но регион все равно нуждается в помощи из Москвы, отметил губернатор. Путин поинтересовался, как работает программа поддержки региональных финансов.

      Владимир Путин: «Ту программу, которую мы предлагаем по поддержке региональных финансов, на что вы здесь рассчитываете, как вы оцениваете эти решения?»

      Александр Михайлов: «Мы имеем сегодня девять миллиардов долгов по бюджету. Если побольше поддержка будет, тогда мы практически выйдем из этой кабалы».

      Зашла речь и о выполнении в области майских указов, которые предусматривают повышение зарплат учителям и врачам. Михайлов пообещал, что по итогам года регион выйдет на заданные параметры.

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