Путин обсудил с губернатором Курской области развитие региона

Сегодня в Сочи Владимир Путин обсуждал вопросы развития Курской области с главой региона.

Губернатор Александр Михайлов сообщил президенту, что за последние 15 лет в два раза вырос валовый региональный продукт. Увеличились и инвестиции — они достигли почти 100 миллиардов рублей. Но регион все равно нуждается в помощи из Москвы, отметил губернатор. Путин поинтересовался, как работает программа поддержки региональных финансов.



Владимир Путин: «Ту программу, которую мы предлагаем по поддержке региональных финансов, на что вы здесь рассчитываете, как вы оцениваете эти решения?»



Александр Михайлов: «Мы имеем сегодня девять миллиардов долгов по бюджету. Если побольше поддержка будет, тогда мы практически выйдем из этой кабалы».



Зашла речь и о выполнении в области майских указов, которые предусматривают повышение зарплат учителям и врачам. Михайлов пообещал, что по итогам года регион выйдет на заданные параметры.

