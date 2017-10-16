Невский
ТВ-Эфир
Невский
    «Человек-солнце»: чем запомнился Дмитрий Марьянов. Московская область, знаменитости, кино, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Человек-солнце»: чем запомнился Дмитрий Марьянов

    «Человек-солнце»: чем запомнился Дмитрий Марьянов

    комментировать
    <nobr>«Человек-солнце»</nobr>: чем запомнился Дмитрий Марьянов

    «Человек-солнце»: чем запомнился Дмитрий Марьянов

    <nobr>«Человек-солнце»</nobr>: чем запомнился Дмитрий Марьянов

      Прощание с актером Дмитрием Марьяновым, по предварительным данным, должно состояться 18 октября в Центральном доме кинематографистов. Актер ушел из жизни в воскресенье вечером.

      Дмитрию Марьянову со зрителем всегда было о чем поговорить с экрана: и в 19 лет — в школьной драме «Дорогая Елена Сергеевна», и даже 20 лет спустя — в комедии «День радио» он оставался своим парнем.

      1991 год. «Любовь» Валерия Тодоровского. На первом плане — конечно, герой Миронова. Все награды будут его. Но народное звание «актер поколения» тогда заслужит патлатый, нагловатый, не стесняющийся выйти в кадр нагишом Дмитрий Марьянов.

      Дети рубежа 60–70-х признают в нем своего несколькими годами раньше. Звездная роль Алика Радуги в 1986 году — еще не наглый, но уже взъерошенный школьник-поэт. Говорящий голосом Харатьяна, поющий — Преснякова.

      Ирина Безрукова, актриса: «Человек-солнце, человек яркий. Добрый. Порядочный. Очень озорной. Его любили все, и он отвечал всему миру тем же».

      С детства начав учится в столичной школе №123, театральной, он и не мыслил себе другой судьбы. «Щука», затем сразу «Ленком», где отслужил 10 лет. Ни года без премьеры на киноэкране.

      Плохое кино — только финал, так некстати написанный не дурным сценаристом, а жизнью. Дмитрий с родственниками отдыхал на даче в подмосковной Лобне. После нескольких часов недомогания упал в обморок. Везти артиста в ближайшую больницу пришлось на собственном авто. Дмитрий скончался где-то по пути с дачи до больницы. Родственники, конечно, жали на газ. Патруль ДПС, остановивший автомобиль за превышение, узнав в чем дело, не стал никого задерживать. Напротив, сопроводил машину до клиники. Только было поздно. Врачи констатировали смерть. Родственники рассказывают, что скорая просто отказалась приезжать из-за загруженности — выходные, много вызовов, мало машин. Там уверяют, что родственники сами вскоре отменили вызов.

      «Мальчик мой, светлая душа», — напишет сегодня в Instagram Алла Пугачёва. Это она в 1986-м пела за мифическую Сирену, которую пробудил герой Марьянова. Конечно, он уже был не тем лохматым пареньком. 47 лет. Дружище, большой человек для самых разных людей.

      Дима,мальчик мой,светлая душа,где ты теперь? Куда все уходят,куда?

      Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)



      Гоша Куценко, актер: «Мои соболезнования папе, брату, Ксении — жене. Девочке. И всем поклонникам, которые навсегда запомнят нашего весёлого Марьяна».

      Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.

      Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.


      Новости по теме

      Умер актер Дмитрий Марьянов

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru