«Человек-солнце»: чем запомнился Дмитрий Марьянов

Прощание с актером Дмитрием Марьяновым, по предварительным данным, должно состояться 18 октября в Центральном доме кинематографистов. Актер ушел из жизни в воскресенье вечером.
Дмитрию Марьянову со зрителем всегда было о чем поговорить с экрана: и в 19 лет — в школьной драме «Дорогая Елена Сергеевна», и даже 20 лет спустя — в комедии «День радио» он оставался своим парнем.
1991 год. «Любовь» Валерия Тодоровского. На первом плане — конечно, герой Миронова. Все награды будут его. Но народное звание «актер поколения» тогда заслужит патлатый, нагловатый, не стесняющийся выйти в кадр нагишом Дмитрий Марьянов.
Дети рубежа
60–70-х признают в нем своего несколькими годами раньше. Звездная роль Алика Радуги в 1986 году — еще не наглый, но уже взъерошенный школьник-поэт. Говорящий голосом Харатьяна, поющий — Преснякова.
Ирина Безрукова, актриса: «Человек-солнце, человек яркий. Добрый. Порядочный. Очень озорной. Его любили все, и он отвечал всему миру тем же».
С детства начав учится в столичной школе №123, театральной, он и не мыслил себе другой судьбы. «Щука», затем сразу «Ленком», где отслужил 10 лет. Ни года без премьеры на киноэкране.
Плохое кино — только финал, так некстати написанный не дурным сценаристом, а жизнью. Дмитрий с родственниками отдыхал на даче в подмосковной Лобне. После нескольких часов недомогания упал в обморок. Везти артиста в ближайшую больницу пришлось на собственном авто. Дмитрий скончался где-то по пути с дачи до больницы. Родственники, конечно, жали на газ. Патруль ДПС, остановивший автомобиль за превышение, узнав в чем дело, не стал никого задерживать. Напротив, сопроводил машину до клиники. Только было поздно. Врачи констатировали смерть. Родственники рассказывают, что скорая просто отказалась приезжать из-за загруженности — выходные, много вызовов, мало машин. Там уверяют, что родственники сами вскоре отменили вызов.
«Мальчик мой, светлая душа», — напишет сегодня в Instagram Алла Пугачёва. Это она в 1986-м пела за мифическую Сирену, которую пробудил герой Марьянова. Конечно, он уже был не тем лохматым пареньком. 47 лет. Дружище, большой человек для самых разных людей.
Гоша Куценко, актер: «Мои соболезнования папе, брату, Ксении — жене. Девочке. И всем поклонникам, которые навсегда запомнят нашего весёлого Марьяна».
1991 год. «Любовь» Валерия Тодоровского. На первом плане — конечно, герой Миронова. Все награды будут его. Но народное звание «актер поколения» тогда заслужит патлатый, нагловатый, не стесняющийся выйти в кадр нагишом Дмитрий Марьянов.
Дети рубежа
Ирина Безрукова, актриса: «Человек-солнце, человек яркий. Добрый. Порядочный. Очень озорной. Его любили все, и он отвечал всему миру тем же».
С детства начав учится в столичной школе №123, театральной, он и не мыслил себе другой судьбы. «Щука», затем сразу «Ленком», где отслужил 10 лет. Ни года без премьеры на киноэкране.
Плохое кино — только финал, так некстати написанный не дурным сценаристом, а жизнью. Дмитрий с родственниками отдыхал на даче в подмосковной Лобне. После нескольких часов недомогания упал в обморок. Везти артиста в ближайшую больницу пришлось на собственном авто. Дмитрий скончался где-то по пути с дачи до больницы. Родственники, конечно, жали на газ. Патруль ДПС, остановивший автомобиль за превышение, узнав в чем дело, не стал никого задерживать. Напротив, сопроводил машину до клиники. Только было поздно. Врачи констатировали смерть. Родственники рассказывают, что скорая просто отказалась приезжать из-за загруженности — выходные, много вызовов, мало машин. Там уверяют, что родственники сами вскоре отменили вызов.
«Мальчик мой, светлая душа», — напишет сегодня в Instagram Алла Пугачёва. Это она в 1986-м пела за мифическую Сирену, которую пробудил герой Марьянова. Конечно, он уже был не тем лохматым пареньком. 47 лет. Дружище, большой человек для самых разных людей.
Гоша Куценко, актер: «Мои соболезнования папе, брату, Ксении — жене. Девочке. И всем поклонникам, которые навсегда запомнят нашего весёлого Марьяна».
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
Комментарии