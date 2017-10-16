Пермские лыжники готовятся к соревнованиям на кладбище

В Перми разгорелся скандал из-за тренировок лыжероллеров на местном погосте. Спортсменам нужно безлюдное место с ровными дорожками, и кладбище идеально подходит. Но жители города требуют запретить занятия, чтобы не тревожить усопших.

Каждое утро воспитанники школы олимпийского резерва вынуждены пробегать мимо могил и похоронных процессий. Они признаются, что чувствуют себя на кладбище не очень комфортно, но тренироваться все равно нужно. Тренеры не скрывают, что растить чемпионов в такой атмосфере непросто, но альтернативы нет. Лыжероллерная трасса, построенная в Перми в советское время, давно пришла в негодность.



Игорь Шкерин, спортсмен-любитель: «На тех трассах, которые существуют, просто невозможно кататься. Асфальта нет, все раздолбано. Они не подходят ни под какой критерий. И узкие, и технику сложно поставить».



Чиновники попытались решить проблему, оборудовав трассы в соседних городах. В результате ближайшая тренировочная база оказалась в 300 км от Перми. Однако проблемы в этом госслужащие не видят и о кладбищенских тренировках не знают. Пресс-секретарь министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края Виктория Лившиц заявила, что это просто невозможно.



Виктория Лившиц: «Не может этого быть! Созванивалась с диреткором школы „Старт“ — он заслуженный человек, он врать не будет».



Родители юных спортсменов не в восторге от места проведения тренировок. Многие даже встали на лыжероллеры вместе с детьми. А родственники усопших, в свою очередь, приходят в ужас, наблюдая за тем, как десятки спортсменов разминаются рядом с захоронениями. Тем не менее, прерывать тренировки никто не планирует. Более того, лыжники удвоят усилия, когда выпадет снег.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».