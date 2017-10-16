Рэкетир «из 90-х» потребовал у владельца автосервиса половину выручки за «крышу»: видео

За помощью к орловским полицейским обратился владелец автосервиса. В его мастерскую заявился мужчина и сказал, что время платить за «крышу». Речь шла, конечно, не о кровле.

По словам рэкетира, вернулись лихие 90-е, и если коммерсант хочет продолжать спокойно работать, надо делиться выручкой. Как выяснилось, в автосервис вломился бывший таксист Коля Маргарян. Владелец мастерской «гостя из прошлого» снял на видео и показал сотрудникам полиции.



Константин Хорев, владелец автосервиса: «Начал меня просить заплатить ему деньги за „крышу“. Угрожал мне, что перекроет здесь движение, не даст мне работать, угрожал моей семье расправой».



Выяснилось, что Коля свой рабочий автомобиль ранее ремонтировать привозил в данный сервис. Потом исчез куда-то лет на семь, а затем вернулся совсем другим человеком.



Цена спокойствия — 15 тысяч рублей в день, заявил Коля. В результате бизнесмен написал на рэкетира два заявления в полицию. Одно за испорченный забор, второе — за вымогательство.



Если вину Коли докажут, крыша ему самому будет обеспечена в колонии. На время разбирательства несостоявшегося рэкетира попросили не выезжать из города.



Подробности — в видеоматериале.