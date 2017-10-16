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    Певец Эд Ширан попал под машину в Лондоне

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    • Фото: Reuters © 2017, Brendan McDermid
    Певец Эд Ширан попал под машину в Лондоне

    Певец Эд Ширан попал под машину в Лондоне

    Певец Эд Ширан попал под машину в Лондоне
  • Фото: Reuters © 2017, Brendan McDermid

    • Популярный британский исполнитель Эд Ширан был госпитализирован после ДТП.

    Как сообщает Daily Mail, певец упал с велосипеда после столкновения с автомобилем. По предварительной информации, у него сломана правая рука. Музыкант в Facebook поделился фото с загипсованной конечностью и коротко прокомментировал случившееся.

    Эд Ширан: «Я попал в небольшую аварию с велосипедом, в настоящее время я жду рекомендаций врача, которые могут повлиять на некоторые предстоящие шоу с моим участием».

    Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news. Ed x

    Posted by Ed Sheeran on Monday, October 16, 2017

    Ранее сообщалось, что в ДТП на мотоцикле попал знаменитый актер Джерард Батлер.

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