Певец Эд Ширан попал под машину в Лондоне

Популярный британский исполнитель Эд Ширан был госпитализирован после ДТП.
Как сообщает Daily Mail, певец упал с велосипеда после столкновения с автомобилем. По предварительной информации, у него сломана правая рука. Музыкант в Facebook поделился фото с загипсованной конечностью и коротко прокомментировал случившееся.
Эд Ширан: «Я попал в небольшую аварию с велосипедом, в настоящее время я жду рекомендаций врача, которые могут повлиять на некоторые предстоящие шоу с моим участием».
Ранее сообщалось, что в ДТП на мотоцикле попал знаменитый актер Джерард Батлер.
Эд Ширан: «Я попал в небольшую аварию с велосипедом, в настоящее время я жду рекомендаций врача, которые могут повлиять на некоторые предстоящие шоу с моим участием».
Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news. Ed xPosted by Ed Sheeran on Monday, October 16, 2017
Ранее сообщалось, что в ДТП на мотоцикле попал знаменитый актер Джерард Батлер.
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