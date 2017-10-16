Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино

    Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино

    Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Прощание с актером театра и кино Дмитрием Марьяновым, который скончался на 48-м году жизни, пройдет 18 октября в Центральном доме кинематографистов.

    Агент Дмитрия Марьянова: «Прощание, предварительно, запланировано на 18 октября, будет проходить в Доме кино».

    В Гильдии актеров РФ ТАСС также назвали 18 октября как предварительную дату прощания с артистом.

    О месте и времени похорон пока не сообщается.

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    Причиной смерти актера, как сообщалось в СМИ, стал оторвавшийся тромб. Следственный комитет и Минздрав начали проверку. Сотрудники ведомств намерены дать оценку действиям врачей скорой помощи. Друзья знаменитости утверждали ранее, что медики якобы отказались ехать, в Минздраве же сообщили, что те сами отменили вызов.

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    Обстоятельствами смерти актера Дмитрия Марьянова занялся СК
    Марьянов служил в театре «Ленком», а также активно снимался в кино и сериалах. Зрителям он запомнился своими ролями в картинах «Выше радуги», «День радио» и «Графиня де Монсоро».

    Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.

    Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.


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