Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино

Прощание с актером театра и кино Дмитрием Марьяновым, который скончался на
48-м году жизни, пройдет 18 октября в Центральном доме кинематографистов.
Агент Дмитрия Марьянова: «Прощание, предварительно, запланировано на 18 октября, будет проходить в Доме кино».
В Гильдии актеров РФ ТАСС также назвали 18 октября как предварительную дату прощания с артистом.
О месте и времени похорон пока не сообщается.
Причиной смерти актера, как сообщалось в СМИ, стал оторвавшийся тромб. Следственный комитет и Минздрав начали проверку. Сотрудники ведомств намерены дать оценку действиям врачей скорой помощи. Друзья знаменитости утверждали ранее, что медики якобы отказались ехать, в Минздраве же сообщили, что те сами отменили вызов.
Марьянов служил в театре «Ленком», а также активно снимался в кино и сериалах. Зрителям он запомнился своими ролями в картинах «Выше радуги», «День радио» и «Графиня де Монсоро».
В Гильдии актеров РФ ТАСС также назвали 18 октября как предварительную дату прощания с артистом.
О месте и времени похорон пока не сообщается.
Причиной смерти актера, как сообщалось в СМИ, стал оторвавшийся тромб. Следственный комитет и Минздрав начали проверку. Сотрудники ведомств намерены дать оценку действиям врачей скорой помощи. Друзья знаменитости утверждали ранее, что медики якобы отказались ехать, в Минздраве же сообщили, что те сами отменили вызов.
Марьянов служил в театре «Ленком», а также активно снимался в кино и сериалах. Зрителям он запомнился своими ролями в картинах «Выше радуги», «День радио» и «Графиня де Монсоро».
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
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