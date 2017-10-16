После смерти упавшей с трапа девочки механику Пулково грозит более тяжкая статья

Следователи пересмотрят статью, по которой в халатности подозревают начальника участка механических работ.
Механику аэропорта Пулково, ответственного за ремонт трапа, с которого упала 44-летняя женщина и ее внучка, переквалифицируют статью на более тяжкую. В минувшие выходные стало известно, что пострадавшая годовалая девочка скончалась в больнице.
Сейчас Александр Козельский находится под домашним арестом. Его подозревают в недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
Теперь следователи будут рассматривать его действия как деяния, которые по неосторожности привели к смерти человека. Аэропорт Пулково уже выразил соболезнования семье ребенка и продолжает оказывать родственникам всю возможную помощь. Как рассказала НТВ мама скончавшегося ребенка, управляющая компания воздушной гавани полностью взяла на себя расходы на похороны.
Трагедия на трапе произошла вечером 28 сентября. Жительница Петербурга, у которой на руках находилась годовалая девочка, при выходе из самолета упала с трехметровой высоты на асфальт. Под ними продавился трап. После ЧП из эксплуатации в Пулково были выведены еще десять аналогичных конструкций, возбуждены три уголовных дела.
Сейчас Александр Козельский находится под домашним арестом. Его подозревают в недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
Теперь следователи будут рассматривать его действия как деяния, которые по неосторожности привели к смерти человека. Аэропорт Пулково уже выразил соболезнования семье ребенка и продолжает оказывать родственникам всю возможную помощь. Как рассказала НТВ мама скончавшегося ребенка, управляющая компания воздушной гавани полностью взяла на себя расходы на похороны.
Трагедия на трапе произошла вечером 28 сентября. Жительница Петербурга, у которой на руках находилась годовалая девочка, при выходе из самолета упала с трехметровой высоты на асфальт. Под ними продавился трап. После ЧП из эксплуатации в Пулково были выведены еще десять аналогичных конструкций, возбуждены три уголовных дела.
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