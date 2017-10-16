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    «Прогресс» успешно пристыковался к МКС

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    «Прогресс» успешно пристыковался к МКС

    «Прогресс» успешно пристыковался к МКС

    «Прогресс» успешно пристыковался к МКС

    Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-07», стартовавший с Байконура 14 октября, успешно пристыковался к Международной космической станции.

    Сближение грузового корабля с МКС проходило по классической двухсуточной схеме.

    «Роскосмос»: «Все операции по автоматической стыковке проводились под контролем российских членов экипажа МКС, а также специалистов Центра управления полетами».

    «Прогресс» доставил на станцию около двух тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС.

    Транспортный грузовой корабль #ПрогрессМС07 в составе МКС

    Сегодня, 16 октября, грузовой корабль «Прогресс МС-07» успеш…

    Posted by Роскосмос on Monday, October 16, 2017


    Космический грузовик должен был отправиться в космос еще 12 октября, однако за минуту до старта автоматика отменила запуск, и он был перенесен на резервную дату — 14 октября. Тогда же было решено отказаться от тестирования двухвитковой схемы, по которой «Прогресс МС-07» планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планировалось отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых «Союзах МС».

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