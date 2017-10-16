Актер Джерард Батлер госпитализирован после ДТП в США

Популярный шотландский актер Джерард Батлер попал в аварию на своем мотоцикле в Лос-Анджелесе и был госпитализирован.

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«Кто-то вызвал скорую, приехали медики и доставили Джерарда в ближайшую больницу, где врачи окажут ему необходимую помощь. К счастью, он не получил переломов, лишь ссадины и ушибы», — пишет издание The Sun со ссылкой на источник.



Джерард Батлер известен своими ролями в таких фильмах, как «Законопослушный гражданин», «300 спартанцев», «Рок-н-рольщик», «P. S. Я люблю тебя» и многих других.