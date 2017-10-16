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    Дворкович: опускать планку беспошлинного ввоза товаров ниже 200 евро нецелесообразно. Дворкович, Интернет, налоги и пошлины, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДворкович: опускать планку беспошлинного ввоза товаров ниже 200 евро нецелесообразно

    Дворкович: опускать планку беспошлинного ввоза товаров ниже 200 евро нецелесообразно

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    Дворкович: опускать планку беспошлинного ввоза товаров ниже 200 евро нецелесообразно

    Дворкович: опускать планку беспошлинного ввоза товаров ниже 200 евро нецелесообразно

      Сегодня прозвучала обнадеживающая информация для тех, кто делает покупки в иностранных интернет-магазинах.

      Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что опускать планку беспошлинного ввоза товаров ниже 200 евро пока нецелесообразно.

      Сейчас россияне могут без дополнительных сборов заказать товаров за границей на 1000 евро в месяц. При этом Минфин предлагает урезать лимит с июля 2018 года сразу до 20 евро.

      Почта России, по данным газеты «Коммерсант», предлагает вариант мягче: до 50 евро и с 2021 года.

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