Дворкович: опускать планку беспошлинного ввоза товаров ниже 200 евро нецелесообразно

Сегодня прозвучала обнадеживающая информация для тех, кто делает покупки в иностранных
интернет-магазинах.
Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что опускать планку беспошлинного ввоза товаров ниже 200 евро пока нецелесообразно.
Сейчас россияне могут без дополнительных сборов заказать товаров за границей на 1000 евро в месяц. При этом Минфин предлагает урезать лимит с июля 2018 года сразу до 20 евро.
Почта России, по данным газеты «Коммерсант», предлагает вариант мягче: до 50 евро и с 2021 года.
Сейчас россияне могут без дополнительных сборов заказать товаров за границей на 1000 евро в месяц. При этом Минфин предлагает урезать лимит с июля 2018 года сразу до 20 евро.
Почта России, по данным газеты «Коммерсант», предлагает вариант мягче: до 50 евро и с 2021 года.
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