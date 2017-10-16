В проекте «Вдали от столиц» начинается голосование пользователей

Чтобы поддержать участников, нужно ввести запрос «вдали от столиц» в поисковой строке Google и сделать свой выбор. Голосование открыто до 30 октября.
НТВ — информационный партнер проекта. Среди членов жюри — ведущий «Центрального телевидения» Вадим Такменёв.
Из более чем 2000 присланных заявок к настоящему моменту определены по 6 финалистов в каждой из 7 категорий. Среди них — те, кто возрождает деревянное зодчество и организовывает фестивали поэзии, работает с учениками сельских школ и обучает детей естественным наукам, делает села и города привлекательными для туристов, занимается благотворительностью и помогает пожилым, использует технологии для улучшения инфраструктуры отдельных домов и целого города, производит обувь и варит сыр, проводит бесплатные хоккейные тренировки и дает шанс начать новую жизнь.
Победители «Вдали от столиц» будут объявлены 2 ноября. Их истории станут известны всей стране.
Из более чем 2000 присланных заявок к настоящему моменту определены по 6 финалистов в каждой из 7 категорий. Среди них — те, кто возрождает деревянное зодчество и организовывает фестивали поэзии, работает с учениками сельских школ и обучает детей естественным наукам, делает села и города привлекательными для туристов, занимается благотворительностью и помогает пожилым, использует технологии для улучшения инфраструктуры отдельных домов и целого города, производит обувь и варит сыр, проводит бесплатные хоккейные тренировки и дает шанс начать новую жизнь.
Победители «Вдали от столиц» будут объявлены 2 ноября. Их истории станут известны всей стране.
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