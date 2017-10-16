Лавров обсудил с участникам фестиваля молодежи вызовы глобальной политики

Перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов выступил Сергей Лавров. Он пообщался с делегатами форума в рамках панельной дискуссии, которую посвятили вызовам глобальной политики. Министр отметил, что прямое общение с молодежью зачастую позволяет достичь успеха там, где буксует взрослая дипломатия.
Возможность пообщаться с министром иностранных дел России вызвала небывалый ажиотаж у аудитории. В зале, где проходила встреча, не хватило кресел для всех желающих.
Иностранные гости фестиваля рассказали, что в их странах знают Лаврова как сильного политика. В свою очередь глава МИД РФ отметил, что на таких форумах молодежи удается сделать то, что пока не выходит у политиков — договориться и завязать дружеские отношения.
Большую часть времени на этой дискуссии отдали на общение с молодыми людьми. Звучали самые разные вопросы, в том числе о Сирии, Каталонии и Испании, выходе США из ядерной сделки с Ираном. Как отметил Лавров, одной из ключевых проблем в решении этих вопросов является «отсутствие договороспособности», то есть бумаги подписываются, а решения не выполняются.
Сергей Лавров: «Два года назад по иранской ядерной программе была достигнута договоренность, она была одобрена Совбезом ООН, ее весь мир приветствовал. Сейчас Вашингтон из нее выходит. Это же опять проблема договороспособности. В 2005 году была достигнута договоренность по северокорейской ядерной программе. И все начали эту программу выполнять, но буквально через несколько недель после ее заключения Вашингтон ввел без согласования односторонние санкции, стал гоняться за каким-то банком в Макао, который какие-то операции якобы с Северной Кореей проводил. Вместо того, чтобы попытаться разобраться, сразу объявили санкции».
Лавров подчеркнул, что не оправдывает Пхеньян, который в итоге отказался от программы, поскольку КНДР грубо нарушает резолюции Совбеза ООН.
Сергей Лавров: «Но когда отказываются от диалога на данном этапе, и когда показывают на примере иранской ядерной программы, что договоренности вообще ничего не стоят, как можно рассчитывать, что Северная Корея будет заинтересована в переговорах?»
В ходе дискуссии студентка из Германии рассказала, что многие немецкие компании несут убытки из-за решения правительства ввести санкции против России.
Сергей Лавров: «Товарооборот между Россией и Евросоюзом, достигавший более 400 млрд евро не так давно, упал почти вдвое, это прямой результат тех санкций, которые были введены, и в ответ на которые мы были вынуждены принять встречные меры. Все больше политиков и представителей бизнеса вслух говорят о том, что это переходит все разумные пределы, что нужно возвращаться к нормальному сосуществованию. Такие голоса слышны в Италии, во Франции, в Германии и в целом ряде других стран».
Для большинства пришедших на встречу это редкий шанс пообщаться с политиками мирового уровня. Один из участников форума рассказал, что исполнил свою мечту увидеть Лаврова.
Максим Сикач, участник фестиваля из Хабаровска: «Я сидел специально наблюдал за его мимикой, жестами. Я понял, что это обычный человек, который тоже немножко волнуется. Я считаю, что такие люди, как он, это живая легенда, с которой приятно поговорить и обратить на себя внимание».
Накануне состоялась церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Два часа на одной сцене выступали звезды, в концерте участвовали и обычные люди со всего мира. На открытие приехал Владимир Путин, который поприветствовал участников. Между тем программа форума рассчитана на неделю, и гостей ждет еще множество сюрпризов и интересных мероприятий.
Иностранные гости фестиваля рассказали, что в их странах знают Лаврова как сильного политика. В свою очередь глава МИД РФ отметил, что на таких форумах молодежи удается сделать то, что пока не выходит у политиков — договориться и завязать дружеские отношения.
Большую часть времени на этой дискуссии отдали на общение с молодыми людьми. Звучали самые разные вопросы, в том числе о Сирии, Каталонии и Испании, выходе США из ядерной сделки с Ираном. Как отметил Лавров, одной из ключевых проблем в решении этих вопросов является «отсутствие договороспособности», то есть бумаги подписываются, а решения не выполняются.
Сергей Лавров: «Два года назад по иранской ядерной программе была достигнута договоренность, она была одобрена Совбезом ООН, ее весь мир приветствовал. Сейчас Вашингтон из нее выходит. Это же опять проблема договороспособности. В 2005 году была достигнута договоренность по северокорейской ядерной программе. И все начали эту программу выполнять, но буквально через несколько недель после ее заключения Вашингтон ввел без согласования односторонние санкции, стал гоняться за каким-то банком в Макао, который какие-то операции якобы с Северной Кореей проводил. Вместо того, чтобы попытаться разобраться, сразу объявили санкции».
Лавров подчеркнул, что не оправдывает Пхеньян, который в итоге отказался от программы, поскольку КНДР грубо нарушает резолюции Совбеза ООН.
Сергей Лавров: «Но когда отказываются от диалога на данном этапе, и когда показывают на примере иранской ядерной программы, что договоренности вообще ничего не стоят, как можно рассчитывать, что Северная Корея будет заинтересована в переговорах?»
В ходе дискуссии студентка из Германии рассказала, что многие немецкие компании несут убытки из-за решения правительства ввести санкции против России.
Сергей Лавров: «Товарооборот между Россией и Евросоюзом, достигавший более 400 млрд евро не так давно, упал почти вдвое, это прямой результат тех санкций, которые были введены, и в ответ на которые мы были вынуждены принять встречные меры. Все больше политиков и представителей бизнеса вслух говорят о том, что это переходит все разумные пределы, что нужно возвращаться к нормальному сосуществованию. Такие голоса слышны в Италии, во Франции, в Германии и в целом ряде других стран».
Для большинства пришедших на встречу это редкий шанс пообщаться с политиками мирового уровня. Один из участников форума рассказал, что исполнил свою мечту увидеть Лаврова.
Максим Сикач, участник фестиваля из Хабаровска: «Я сидел специально наблюдал за его мимикой, жестами. Я понял, что это обычный человек, который тоже немножко волнуется. Я считаю, что такие люди, как он, это живая легенда, с которой приятно поговорить и обратить на себя внимание».
Накануне состоялась церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Два часа на одной сцене выступали звезды, в концерте участвовали и обычные люди со всего мира. На открытие приехал Владимир Путин, который поприветствовал участников. Между тем программа форума рассчитана на неделю, и гостей ждет еще множество сюрпризов и интересных мероприятий.
«Мир, дружба, жвачка!». 60 лет назад стартовал самый массовый Всемирный фестиваль молодежи и студентов: https://t.co/U9hSvNW8Y8 #мытаквидим pic.twitter.com/ggqhJ3ie4n— НТВ (@ntvru) July 28, 2017
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