Пожарные потушили возгорание в ТЦ «Европейский»

В столичном торговом комплексе «Европейский» сегодня произошло небольшое возгорание. Эвакуировать сотрудников и посетителей ТЦ не потребовалось.
Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что небольшое возгорание случилось в вентиляционном коробе. Прибывшие на место пожарные ликвидировали его. По его словам, эвакуировать посетителей и работников ТЦ не потребовалось.
Источник: «Произошло возгорание в вентиляционном коробе на площади два квадратных метра».
В свою очередь в МЧС подтвердили, что возгорание было ликвидировано. Спасатели также уточнили, что стало причиной ЧП.
ГУ МЧС по Москве: «Произошла вспышка отложений жира в вентиляционном коробе».
Торговый комплекс «Европейский», в котором находится более 500 магазинов, располагается на площади Киевского вокзала в Москве.
Источник: «Произошло возгорание в вентиляционном коробе на площади два квадратных метра».
В свою очередь в МЧС подтвердили, что возгорание было ликвидировано. Спасатели также уточнили, что стало причиной ЧП.
ГУ МЧС по Москве: «Произошла вспышка отложений жира в вентиляционном коробе».
Торговый комплекс «Европейский», в котором находится более 500 магазинов, располагается на площади Киевского вокзала в Москве.
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