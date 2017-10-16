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    Пожарные потушили возгорание в ТЦ «Европейский»

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    Пожарные потушили возгорание в ТЦ «Европейский»

    Пожарные потушили возгорание в ТЦ «Европейский»

    В столичном торговом комплексе «Европейский» сегодня произошло небольшое возгорание. Эвакуировать сотрудников и посетителей ТЦ не потребовалось.

    Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что небольшое возгорание случилось в вентиляционном коробе. Прибывшие на место пожарные ликвидировали его. По его словам, эвакуировать посетителей и работников ТЦ не потребовалось.

    Источник: «Произошло возгорание в вентиляционном коробе на площади два квадратных метра».

    В свою очередь в МЧС подтвердили, что возгорание было ликвидировано. Спасатели также уточнили, что стало причиной ЧП.

    ГУ МЧС по Москве: «Произошла вспышка отложений жира в вентиляционном коробе».

    Торговый комплекс «Европейский», в котором находится более 500 магазинов, располагается на площади Киевского вокзала в Москве.

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