Эвакуация рабочих из горящей шахты в Пермском крае завершена

В МЧС сообщили, что операция по эвакуации горняков из шахты калийного комбината в Соликамске завершена.
Утром в понедельник, 16 октября, в выработке в Пермском крае возник пожар. На поверхность были выведены почти 300 рабочих, которые находились в шахте в момент ЧП. В МЧС заявляют, что данных о пострадавших нет. Десять горняков остались в выработке, чтобы обеспечить ее работу, передает ТАСС
Региональное управление МЧС РФ: «На поверхность выведены 287 из 297 шахтеров, которые находились под землей. Десять из них обеспечивают работу шахты. Данных о пострадавших нет».
Глава администрации Соликамска Алексей Федотов заявил, что ни один из эвакуированных горняков не стал обращаться за медицинской помощью. Он добавил, что возгорание в шахте было ликвидировано.
Алексей Федотов: «Ни один из эвакуированных шахтеров не обращался за медицинской помощью. Людей благополучно эвакуировали. С огнем справились пожарные расчеты, которые находятся при шахте. КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям — ред.) рассмотрит инцидент на шахте позже».
Пожар случился сегодня утром на площади 30 кв. метров при демонтаже старого оборудования на глубине 400 метров. Предварительно, загорелись пластиковые трубы.
Выработка принадлежит компании «Уралкалий». Ее представители заявили, что в ходе ЧП был задействован план ликвидации аварии.
«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Компании принадлежит пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск.
Региональное управление МЧС РФ: «На поверхность выведены 287 из 297 шахтеров, которые находились под землей. Десять из них обеспечивают работу шахты. Данных о пострадавших нет».
Глава администрации Соликамска Алексей Федотов заявил, что ни один из эвакуированных горняков не стал обращаться за медицинской помощью. Он добавил, что возгорание в шахте было ликвидировано.
Алексей Федотов: «Ни один из эвакуированных шахтеров не обращался за медицинской помощью. Людей благополучно эвакуировали. С огнем справились пожарные расчеты, которые находятся при шахте. КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям — ред.) рассмотрит инцидент на шахте позже».
Пожар случился сегодня утром на площади 30 кв. метров при демонтаже старого оборудования на глубине 400 метров. Предварительно, загорелись пластиковые трубы.
Выработка принадлежит компании «Уралкалий». Ее представители заявили, что в ходе ЧП был задействован план ликвидации аварии.
«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Компании принадлежит пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск.
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